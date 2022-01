Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

La poésie bouleversant d’In & Of Itself

L’auteur de ces lignes a visionné ce spectacle en fin d’après-midi le 31 décembre et n’a pas pu retenir ses larmes de couler pendant le dernier quart d’heure. Et le spleen de l’année finissante n’avait rien à voir là-dedans : In & Of Itself, disponible sur Disney+, est un concentré d’émotions en une heure trente. On vous recommande de nous faire confiance et de ne pas chercher à en savoir davantage avant d’appuyer sur lecture. Sachez simplement qu’il s’agit d’un spectacle de Derek DelGaudio, un illusionniste américain aux sacrés talents de conteur. Alors, éteignez vos smartphones et laissez vous captiver par ce moment suspendu de magie et de poésie qui vous permettra de commencer 2022 en vous réconciliant avec vous-même et avec l’humanité bien mieux que le ferait un guide de développement personnel en 400 pages.

The Ferragnez, le couple people à l’italienne

Si vous craignez d’avoir du mal à vous concentrer pendant 90 minutes et que vous recherchez un programme ne vous demandant aucun effort intellectuel, The Ferragnez vous attend sur Amazon Prime Video. Cette série documentaire est consacrée à l’un des couples les plus populaires et médiatiques en Italie : Chiara Ferragni et Fedez. Elle est une entrepreneuse numérique, référence en matière de mode et influenceuse (elle compte plus de 25 millions d’abonnés sur Insta). Il est un chef d’entreprise, mais surtout chanteur à succès et engagé. Si les huit épisodes laissent entrevoir leur belle vie de star (baby shower démente, essayages chez Donatella Versace, week-end en famille au bord du lac de Côme…), ils montrent surtout un couple qui, paradoxalement, nous semble accessible et que l’on n’a pas vraiment envie d’envier… Chaque épisode s’articule autour de leurs rendez-vous chez le psy. Problèmes relationnels, syndrome de l’imposteur et soucis de communication… tout y passe. Voir que des millionnaires ont certains problèmes semblables aux nôtres, a quelque chose de réconfortant.

L’effroi avec Le Tueur de Times Square

Vous faites la grimace quand on vous parle de poésie et rechignez à l’évocation d’un docu-réalité sur des Italiens blindés ? Votre truc à vous c’est la réalité sordide et la misanthropie ? Alors foncez sur Netflix pour y trouver Le Tueur de Times Square. Ces trois nouveaux épisodes de la collection « Scène de crime » remonte jusqu’en 1979 où des pompiers new-yorkais, appelés pour un incendie dans une chambre d’hôtel, découvrent sur les lits les corps de deux femmes décapitées.

Les faits évoqués sont sordides – et l’affaire ne s’arrête pas à ces crimes – mais cette mini-série documentaire n’en rajoute pas dans le sensationnalisme. Elle s’attache à rappeler le contexte : à l’époque, Times Square n’avait rien du lieu touristique que cette place est aujourd’hui. La criminalité y était élevée et l’endroit était surtout connu pour ses cinémas X, sex-shops et la prostitution. Le sort des travailleuses du sexe est au coeur des trois épisodes.