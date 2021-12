Comme une impression de déjà-vu. Parmi les nouvelles dispositions prises lundi soir pour faire face à la flambée des nouveaux cas de Covid-19 en France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le retour des jauges dans les rassemblements en intérieur et en extérieur, et l’interdiction des concerts debout, pour trois semaines au minimum. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre.

Invité sur RMC ce mardi matin, Angelo Gopée, le directeur de Live Nation France, a annoncé l’annulation des premières dates de la tournée d'Orelsan « au moins jusqu’au 25 janvier ». « Les gens vont craindre d’acheter des billets, a-t-il estimé. On ne peut plus reporter parce que les salles sont complètes quasiment jusqu’à la fin de l’année 2022. Il est impossible de reporter donc on va encore annuler. » Ces annulations devraient donc concerner les quatre premières dates de la tournée : Caen le 15 janvier, Rouen le 19, Lille le 20 et Amiens le 21.

« Qui allez-vous rembourser et pourquoi ? »

Pour, Angelo Gopée, c’est un nouveau coup dur qui frappe le monde du spectacle. « Ça veut dire que c’est le chaos qui revient, alors qu’on est dans une période où on devrait faire la fête. Les jauges debout venaient à peine d’être rétablies. Et là on se retrouve avec des jauges debout et des restrictions en places assises. Il faut qu’on se réorganise. On ne peut pas rembourser la moitié d’une salle, c’est discriminatoire. Qui allez-vous rembourser et pourquoi ? On va être obligé d’annuler purement et simplement ces dates parce qu’on ne pourra pas les maintenir », a-t-il déploré.