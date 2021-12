Testé positif au variant Omicron juste avant Noël ? Vous vous retrouvez comme 90.000 autres Français, selon les chiffres des contaminations parues jeudi par Santé publique France, à passer le 24 et le 25 décembre confiné, en famille (nucléaire) ou en solo.

Regardez le côté positif, vous serez épargnés par les disputes traditionnelles sur les vaccins contre le Covid-19, la future élection présidentielle, la maltraitance des canards ou le réchauffement climatique… Mieux, 20 Minutes vous a concocté un plateau-replay aux petits oignons fait de séries et de films de Noël. Vous ne regretterez pas d’être vissé devant votre écran (ou pas).

L’intégrale de « The Office » va vous redonner le sourire

Avec plus de 200 épisodes, l’intégrale de The Office, sur Netflix, devrait vous suffire pour passer en douceur Noël, le Nouvel an et les 10 jours d’isolement. La sitcom en forme de faux documentaire, créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant et portée par le formidable Steve Carell, compte parmi les plus drôles de l’histoire de la télévision.

Bienvenue dans le monde loufoque de Michael Scott, manager de l’antenne de Scranton (Pennsylvanie) de Dunder Mifflin, une entreprise spécialisée dans le papier. Personnage burlesque (pour ne pas dire grotesque), il passe le plus clair de son temps à essayer de se faire aimer de ses employés, à coups de blagues offensantes et sexistes. Neuf saisons plus réjouissantes les unes que les autres où on prend plaisir à voir Jim Halpert torturer Dwight Schrute, un personnage aussi irritant qu’hilarant, à observer naître la relation entre Jim et Pam, la réceptionniste, et à voir les premiers pas de Mindy Kaling, sous les traits de la très superficielle Kelly Kapoor, dans la comédie.

Plus de quinze ans plus tard, The Office est une série déjà très « woke », surfant sur les clichés racistes et misogynes avec un superbe doigté. Le meilleur cadeau de Noël que vous puissiez vous offrir en cette période bien morose.

Trois films pour vous rappeler qu’un repas de famille est un cauchemar

Il faut parfois un léger électrochoc pour savourer les petits bonheurs du quotidien. Et croyez-nous, un soir de réveillon peinard peut en faire partie. Car oui, l’année a été difficile. Oui, choper le Covid à quelques jours des fêtes, c’est une bonne grosse lose. Mais avez-vous songé ce à quoi vous avez probablement échappé ? Le mieux est encore de le constater par vous-même. Première possibilité : malgré Omicron, vous aviez prévu de retrouver votre famille au complet, vos parents, vos frères et sœurs, vos tantes, vos cousins, et la ribambelle d’enfants qui les accompagnent. Le but ? Se goinfrer de mets plus gras les uns que les autres, rire à gorge déployée et oublier le temps d’une soirée toutes les misères du monde. On ne peut que vous conseiller Festen de Thomas Vinterberg. Disponible sur Amazon Prime, ce grand classique vous ouvrira les yeux sur les grandes fratries et les longues tablées.

Autre possibilité : cette année, vous aviez décidé de passer les fêtes en famille, mais en petit comité. Par précaution sanitaire, mais aussi parce que la moitié de vos oncles et tantes vous tapent sur les nerfs. Vous avez déjà beaucoup de mal à supporter votre petit frère, donc autant limiter la casse. Mais vos efforts n’auraient pas suffi pour étouffer tous les non-dits familiaux qui ressortent généralement en plein dîner, et Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin, disponible sur MyCanal, est là pour vous le rappeler.

Dernier scénario : vous deviez rencontrer votre belle-famille pour la première fois ce week-end. Votre valise était prête, vos billets de train aussi. Malgré une pointe d’appréhension, vous vous faisiez une joie de serrer dans vos bras (mais avec un masque) votre belle-maman et votre beau-papa. C’était aussi l’occasion de découvrir leur belle région aux coutumes atypiques et peu communes paraît-il, pour célébrer cette période de l’année. A la place, jetez un œil à Midsommar d’Ari Aster (sur MyCanal). Peut-être regarderez-vous votre autotest Covid positif d’un autre œil.

« Christmas Flow », la comédie de Noël « made in France »

Que seraient les fêtes de fin d’année sans le mythique film de Noël ? La tradition américaine s’est exportée en France avec la minisérie en trois épisodes Christmas Flow, co-créée par Henri Debeurme (Moah), Victor Rodenbach (Dix pour cent) et Marianne Levy (La Malédiction de la zone de confort). Accessible sur Netflix, la série met en scène la rencontre improbable entre la très féministe Lila (Shirine Boutella) et Marcus (Tayc), un rappeur qui s’est fait épingler pour des paroles ultra-misogynes. Ils ont tout pour se déplaire. Elle est engagée pour la cause des femmes à travers un blog intitulé Les Simone, co-fondé avec ses deux complices Jeanne et Alice. Lui surfe sur la provocation. Mais la magie de Noël est plus forte que leurs différences. Sur les pas des rom-com américaines, Christmas Flow parvient à éviter l’écueil du gnangnan tout en proposant une romance légère et pétillante. La série s’accompagnera très bien d’une coupe de champagne.

Un programme télé des plus divertissant (si, si)

Vous n’avez pas Netflix ? Ni MyCanal ? Amazon Prime peut-être ? Disney+ ? Bon. Rassurez-vous, vous n’êtes (presque) pas une cause perdue. Pourquoi ne pas vous tourner vers cette bonne vieille télé qui trône dans votre salon ? On vous voit venir : non, il n’y a pas QUE des bêtisiers moyennement drôles pour le réveillon. La preuve, sur France 2, Laurence Boccolini vous ouvre les portes de son chalet et vous réserve une Grande soirée de Noël durant laquelle des personnalités s’affronteront sur des quiz ou des blind tests. Ça ne remplacera pas votre famille, bien sûr, mais vous y gagnerez peut-être au change (aucun risque de se prendre la tête sur la question du pass vaccinal). Autre option : Jean-Luc Reichman sur TF1. L’animateur vous propose son traditionnel Douze coups de midi spécial Noël avec deux équipes là aussi, dont des stars et des joueurs emblématiques du programme. Xavier sera là, Paul aussi, tout comme Soprano, McFly et Carlito… On ne voit vraiment pas comment la soirée pourrait mal tourner.

Vous n’aimez ni les blagues, ni les jeux, ni les rires ? Aucun problème, ça arrive. Alors direction France 5 pour suivre Une vie de chaton. Le pitch ? Le titre est plutôt transparent car on vous propose de suivre les premiers pas sur terre de différents bébés chats pendant un an. C’est une valeur sûre les chatons, le temps passe plus vite à leurs côtés.