Carlos Marin du groupe Il Divo, est mort à l’âge de 53 ans

Carlos Marin, le baryton espagnol du groupe Il Divo est mort ce dimanche à l’âge de 53 ans à Manchester, au Royaume-Uni. Depuis plus de dix-sept, il composait le célèbre quatuor Il Divo avec le Suisse Urs Bühler, l’Américain David Miller et le Français Sébastien Izambard. Le groupe, connu pour mélanger pop et classique, a vendu des millions d’albums dans le monde.

« C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que notre ami et partenaire, Carlos Marin, est décédé. Il manquera à ses amis, à sa famille et à ses fans. Il n’existera jamais une voix et une âme telle que celle de Carlos », a tweeté le compte officiel du groupe Il Divo ce dimanche, sans mentionner les causes de son décès.

« Extraordinaire expérience »

« Pendant dix-sept ans, tous les quatre, nous avons vécu cette extraordinaire expérience d’Il Divo et notre cher ami nous manquera. Nous prions pour que sa belle âme demeure en paix. Avec amour -- David, Sebastien and Urs », a poursuivi le groupe dans un autre tweet.

Selon le Daily Mail, le chanteur n’aurait pas survécu au Covid-19 malgré le vaccin. Il était hospitalisé en soins intensifs depuis le 7 décembre.