Elle était l'une des grandes favorites. Sa victoire n'est donc pas une surprise. L'Arménie a remporté l'Eurovision Junior 2021, qui s'est tenu ce dimanche à la Seine Musicale (Hauts-de-Seine).

La chanteuse Maléna a engrangé 224 points au total, devançant la Polonaise Sara James (218 points) et le Français Enzo (187 points). Elle chantait Qami Qami, une chanson pop.

Le Français Enzo premier côté jurys

Outre la satisfaction de finir sur le podium de cette édition à domicile avec sa chanson Tic Tac, Enzo peut se réjouir d'être arrivé premier des votes des jurys. Côté votes du public, avec 67 points, il a fini quatrième, derrière l'Arménie (109 points), la Pologne (102 points) et le Portugal (92 points) La délégation française avait misé sur un tableau lorgnant l'univers de Gadsby le magnifique, avec une touche années folles, et l'ambiance des spectacles de cabaret.

Le reste du Top 10 est le suivant, dans l'ordre de la quatrième à la dixième place : Géorgie (163 points), Azerbaïdjan (151), Ukraine (125), Russie (124), Kazakhstan (121), Macédoine du Nord (114) et Italie (107).

Un Noël à Paris

Cette 19e édition du concours dédié aux artistes de 9 à 14 ans, et réunissant 19 pays candidats, était accueilli pour la première fois en France. Le show, organisé par France 2, était placé sous le signe de Noël et jouait pleinement la carte parisienne. Elodie Gossuin, Olivier Minne et la chanteuse Carla en assuraient l'animation.

A noter, côté statistiques, que, depuis son retour à l'Eurovision Junior en 2018, la France a toujours fini dans le Top 5.