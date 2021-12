A trois jours de l’Eurovision Junior, Enzo se dit « super content et excité ». Du haut de ses 13 ans, il représentera ce dimanche la France, à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) avec sa chanson Tic Tac. La compétition, qui réunit dix-neuf pays, sera retransmise en direct dès 16h sur France 2. 20 Minutes a recueilli les confidences du jeune artiste avant sa deuxième répétition de ce vendredi. Il aimerait une place pour un podium mais garde dans un coin de la tête l’envie de succéder à Valentina, qui a offert l’an passé à la France sa première victoire au concours réservé aux enfants.

Tu as fait ta première répétition sur la scène de l’Eurovision Junior mercredi. Comment ça s’est passé ?

J’étais super soulagé parce que je me suis senti à l’aise sur cette scène. Après, ce n’était pas ma meilleure performance mais je crois que c’est normal, j’étais impressionné, en plus, il y a des escaliers… J’ai encore une répétition aujourd’hui, ça va être mieux. J’ai besoin de m’entraîner pour savoir quelle caméra regarder à quel moment. Mais je suis confiant.

Que peux-tu dire de la mise en scène ?

C’est un décor un peu comme Gatsby le magnifique, dans un style pas vieux mais ancien [qui évoque les années 1920]. On a essayé de beaucoup montrer les horloges. Il y a du doré, du noir, du blanc et plein de couleurs, ça pète les yeux. Il y aura plein de surprises sur scène.

Tu t’entends bien avec les autres candidats ?

On est tous dans le même hôtel. Il y a une bonne ambiance et en plus, il y a un baby-foot, c’est super cool ! Les autres candidats sont super gentils, on a tous la passion du chant et on est heureux de partager ça.

Toi qui est fan de foot, tu vois le concours comme un match amical ou tu vises la victoire ?

C’est comme un match amical, on est tous super contents. C’est notre rêve qui se réalise. Ce serait cool de gagner. J’aimerais bien être sur le podium. Mais il y a plein de candidats tellement talentueux et avec des univers différents qui méritent aussi de gagner…