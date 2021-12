C’est officiel, le festival de Cannes a annoncé ce jeudi avoir signé un accord avec France Télévisions et le média numérique 100 % vidéo Brut qui seront les nouveaux partenaires médias de la compétition cinématographique. « Prenant acte du renoncement de Canal+, le Festival a signé un protocole d’accord avec France Télévisions et le média Brut », a déclaré la direction de la compétition cannoise dans un communiqué.

Cette annonce survient après celle dimanche de Gérald-Brice Viret, directeur des antennes et des programmes de Canal+, mettant fin à un partenariat de 28 ans avec la compétition cannoise.

« C’est sur le contenu que la différence s’est faite »

« Entre Cannes et Canal+, c’est une longue histoire d’amour. On a fait face à une surenchère de la part du service public, qui a proposé davantage d’argent que nous », avait affirmé le dirigeant au JDD. « On ne voulait pas participer à cette escalade, alors on s’est retirés de l’appel d’offres », avait expliqué Gérald-Brice Viret, assurant que malgré le prestige du festival cannois, « l’audience n’est pas toujours à la hauteur avec environ 600.000 téléspectateurs par soirée de gala ».

Le festival de Cannes conteste pour sa part ce jeudi les affirmations du cadre dirigeant de Canal+. « Il était convenu que le Président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, propose qu’on puisse laisser à Canal+ la possibilité d’enrichir son offre avant qu’ait lieu une deuxième et dernière consultation des administrateurs », est-il exposé dans le communiqué. Maxime Saada, président du directoire de Canal+, « s’est dit ouvert à ces propositions », assure le festival. « C’est donc avec surprise que nous avons découvert les déclarations de Gérald-Brice Viret », soutiennent les dirigeants de la compétition. Ces derniers réfutent également l’argument de Canal+ à propos d’une « "surenchère" financière » de la part de France Télévisions et de Brut. « C’est sur le contenu que la différence s’est faite », affirment-ils.

« Le groupe de télévision publique, unissant l’ensemble de ses chaînes (F2, F3, F5 et Culturebox), et le média Brut., à destination des jeunes et disposant d’une forte couverture à l’étranger, ont proposé, en s’associant, une perspective de travail inédite » pour la 75e édition du festival qui se tiendra du 17 au 28 mai 2022. Canal+ « ayant exprimé le désir d’être néanmoins présente sur la Croisette, nous l’accueillerons dans les meilleures conditions ».

Dès la mi-janvier, le festival dévoilera « après quelques semaines de travail, les contours de ce nouveau partenariat ».