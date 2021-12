Avant le Covid-19, les Vieilles Charrues avaient l’habitude de vendre tous leurs billets en quelques minutes. Après une annulation en 2020 et une édition «spéciale» en petite jauge cet été, le plus grand festival français était attendu des festivaliers. Au lendemain du dévoilement de son ambitieuse programmation, le festival de Carhaix avait mis en vente l’ensemble de ses billets uniquement en ligne. Plus de 100.000 personnes étaient connectées sur le site des Vieilles Charrues. Le hic, c’est qu’un gros bug est venu perturber la réservation.

« Un gros problème technique a perturbé l’ouverture de la billetterie de la 30e édition des Vieilles Charrues en empêchant les paiements de nombreux internautes », précisent les organisateurs dans un communiqué, qui ajoutent que « la situation a été stabilisée et résolue vers 23 heures mercredi ». De nombreuses personnes se sont plaintes de voir leur paiement refusé, annulant leur réservation. D’après la plateforme Seetickets qui gérait l’événement, « un gros bug a eu lieu au moment de la transaction, empêchant l’appel, la vérification et la validation du paiement entre Seetickets, le prestataire de billetterie et les établissements bancaires ». Cet incident technique a provoqué l’expiration de toutes les commandes en cours.

ni la carte de ma mère, ni son autre carte, ni ma carte n'a été accepté, bibi ne va pas aux charrues pcq gros bug youpi — la plante verte🌱 (@cmoibobotte) December 15, 2021

« Nous sommes sincèrement désolés et déçus de cette situation. Un bug de cette ampleur est inacceptable et je comprends l’immense frustration du public », a reconnu le directeur de l’événement Jérôme Tréhorel dans un communiqué. Il restait ce jeudi quelques pass 3 et 4 jours et des billets pour les soirées du jeudi, samedi et dimanche. Pour l’instant.

Orelsan, Angèle et Matmatah à l’affiche

La 30e édition du festival breton se déroulera du 14 au 17 juillet à Carhaix. On retrouvera sur scène Stromae, Orelsan, Angèle, Vianney, Clara Luciani, Juliette Armanet ou Feu Chatterton. DJ Snake, Meute, Bob Sinclar et Madeon viendront également ambiancer la prairie de Kerampuilh cet été. Côté rock, on notera le retour des locaux de Matmatah et la présence de Queen of the Stone Age, Metronomy ou Fontaines DC.