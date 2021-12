Le monde des cryptos est secoué par une déferlante de monnaies virtuelles de m****. La dernière en date : le « mongoose coin », ou jeton mangouste (si, si). Début décembre, un élu démocrate californien a critiqué les shitcoins et les mèmes coins (inspirés de la culture Internet) lors d’une audience du Congrès américain sur les cryptomonnaies. « La menace numéro un pour la cryptomonnaie est la crypto, a expliqué Brad Sherman. Le bitcoin pourrait être remplacé par l’ether, qui pourrait être remplacé par le doge qui pourrait être remplacé par le hamstercoin et puis il y a cobracoin… Que pourrait faire le mongoose coin au cryptocoin ? ».

Des développeurs ont décidé de prendre cette blague au pied de la lettre. Quelques heures plus tard, le mongoose coin est apparu sur certaines plateformes d’échanges de cryptoactifs, a rapporté Mashable le 8 décembre dernier. Dans la même veine, des antivax ont créé le unvaxxed sperm (NUBTC) [traduire sperme non-vacciné] au mois de décembre. Convaincus que les vaccins du Covid-19 rendent stérile, ils espèrent voir leur monnaie prendre de la valeur à mesure que les gamètes mâles et femelles de non-vaccinés vont se raréfier. Tout va bien.

N’importe qui peut créer une cryptomonnaie

« Il y a d’un côté les mèmes coins, inspirés de la culture Internet, et de l’autre, les shitcoins, qui peuvent relever de l’arnaque, explique Amandine Claude, derrière le projet d’empowerment La Mineuse qui vise à rendre les cryptos accessibles aux femmes. Tous les shitcoins ne sont pas pour autant des arnaques, ni les mèmes coin, d’ailleurs ». Le premier du genre est le doge coin, créé en 2013 à l’effigie d’un des mèmes les plus connus d’Internet, le gentil chien à la grammaire douteuse, Doge. Il a connu un essor spectaculaire en 2021 après un tweet d’Elon Musk, apparaissant dans le top 10 des cryptomonnaies les plus importantes.

« La différence avec une cryptomonnaie "classique", comme le bitcoin ou l’ether, c’est qu’il n’y a pas de projet derrière, poursuit-elle. Elle ne répond à aucune problématique technologique qui viserait à améliorer une blockchain, par exemple. Il n’y a pas de plus-value ». Le mème coin suit le même principe sauf qu’il repose sur un phénomène Internet. Et, on ne peut pas empêcher ce type de projets d’exister. « N’importe quelle équipe de développeurs peut créer une application et émettre un cryptoactif », a souligné à l’AFP Martha Reyes, qui dirige la recherche de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies Bequant, au mois de novembre.

« Pour se protéger, il faut rester sur des plateformes identifiées comme Coinhouse ou Coinbase, enregistrées auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ça donne une certaine garantie », conseille Amandine Claude. Tous ces actifs un peu obscurs sont liés à la DeFi, l’acronyme de finance décentralisée, qui propose une alternative à la finance traditionnelle. La DeFi regroupe des projets dont l’objectif est de se libérer d’un tiers pour valider les transactions et l’anonymat y est souvent possible. « On ne sait pas toujours qui est derrière, et le jour où ils disparaissent, ils s’évaporent », note-t-elle. Comme on l’a vu avec l’énorme arnaque du Squid coin, inspiré de la série à succès de Netflix Squid Game.

Des cryptomonnaies pas très recommandables

Fin octobre, le Squid coin a connu un succès vertigineux en quelques jours. Selon certaines évaluations, la valeur du marché de cette cryptomonnaie dépassait 30 millions de dollars, mais les acheteurs ont eu la désagréable surprise de ne pas pouvoir la vendre ni encaisser leurs profits. Début novembre, ses créateurs disparaissent de la surface du Web alors que le prix s’écroule. Ce type d’arnaques se surnomme « rug pull » (tirer le tapis).

Pourquoi voit-on autant de cryptomonnaies peu recommandables émerger en ce moment ? La folie de ces derniers mois autour des non-fungible token (ou jeton non fongible en VF) a créé un nouvel attrait pour le monde des cryptos. Pour rappel, les NFT sont des objets ou œuvres numériques (photos, vidéos, tweet, gifs, etc.) à l’identité, l’authenticité et la traçabilité incontestables et inviolables grâce à un certificat répertorié dans une blockchain, le plus souvent ethereum, dont la monnaie virtuelle (l’ether) est également connue comme la deuxième plus importante après le bitcoin.

Depuis le mois de mars, de nombreux NFT de mèmes ont trouvé acquéreurs à des prix étourdissants. On pense notamment au jeton du gif Nyan cat, l’un des mèmes les plus célèbres du Web vendu plus de 500.000 dollars en février. Entre un regain d’intérêt pour le monde des cryptos et une hype pour les mèmes, le terrain était fertile pour voir fleurir ces fameux mème coins. Dommage qu’au milieu de ces actifs en forme de blague, certains servent des intérêts plus discutables. Derrière sa cryptomonnaie, l’Unvaxxed sperm cherche surtout à attirer de nouveaux adeptes dans sa communauté antivax.