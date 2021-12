One Piece prêt à établir un nouveau record ? Sorti il y a tout juste une semaine, le tome 100 du manga d’Eiichiro Oda a été vendu à 131.270 exemplaires en seulement trois jours, annonce Glénat, selon des données de l’institut GFK. « Cet exploit fait de One Piece tome 100 le n°1 des ventes du marché du livre sur sa semaine de lancement », se réjouit son éditeur dans le communiqué de presse.

Et ce n’est pas fini. Hormis ce nouveau chapitre des aventures de Luffy, très attendu, Glénat précise que le tome 1 de One Piece « continue de plaire et d’attirer de nouveaux lecteurs ». Pour preuve, les 11.843 exemplaires écoulés sur cette même semaine, soit 260.000 sur toute l’année 2021.

Un tirage à 250.000 exemplaires

Le succès est à la hauteur des attentes de l’éditeur, puisque le tome 100 a été tiré à 250.000 exemplaires pour sa sortie, soit le plus gros tirage de tous les temps pour un manga. Ces tirages comprennent le manga classique de ce chapitre mais aussi une édition collector avec sa couverture en faux cuir.

One Piece détrônera-t-il le grand succès de librairie qu’est Astérix et le Griffon ? Comme le révélait Le Parisien mi-novembre, les dernières aventures des Gaulois s’étaient vendues à plus de 1,2 million d’exemplaires en moins d’un mois. Un défi que pourrait relever le manga phénomène.