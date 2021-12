La série « Un, dos, tres » aura le droit à une suite en 2022

Un petit cadeau de Noël en avance pour les fans de Un, dos tres. La série culte des années 2000 aura le droit à une suite en 2022, a annoncé le groupe audiovisuel Atresmedia sur Twitter. « Nous allons recommencer à danser très bientôt car… Nous avons rouvert l’histoire de Un paso adelante [le nom original de la série] ! », est-il écrit.

Intitulé UPA Next, cette suite mettra en scène de nouveaux danseurs tout en reprenant l’univers de Un, dos, tres et « certains de ses personnages les plus emblématiques », est-il également expliqué. Si l’on ne connaît pas encore le nouveau casting, des actrices de la série ont déjà fait part de leur enthousiasme.

A l’image de Monica Cruz, aka « Silvia ». « J’avais hâte de partager cette excellente nouvelle avec vous tous ! C’est enfin officiel et je ne peux pas être plus heureuse !!», a écrit l’actrice sur Instagram. « C’est officiel, UPA revient ! », s’est réjouie quant à elle Beatriz Luengo, Lola dans la série. Aucune date de diffusion n’a été précisée pour le moment, tout comme sur quelle plateforme française la suite de Un, dos, tres sera proposée.