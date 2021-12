Vous n’avez jamais entendu de chansons en macédonien, en albanais, en serbe ou en kazakh ? La finale de l’Eurovision Junior 2021, retransmise en direct de la Seine musicale (Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine) dimanche dès 16h sur France 2, vous donnera l’occasion d’éveiller vos oreilles à la musicalité de ces langues. Dix-neuf chansons, représentant autant de pays, seront en lice pour succéder à J’Imagine de la Française Valentina victorieuse l’an passé. Alors que les votes seront ouverts sur Internet dès ce vendredi, 20 Minutes vous propose son Top 5…

Géorgie : Let’s Count The Smiles

Si l’on ne devait voter que pour une seule chanson, celle de Niko Kajaia aurait sans doute notre préférence. Dans un concours où les petits artistes sont nombreux à adopter des mimiques d’adultes (cela en est parfois effrayant), le jeune interprète dégage une fraîcheur et une spontanéité enfantine réjouissantes. Il chante Let’s Count The Smiles («Comptons les sourires ») avec une nonchalance amusante. S’il s’imposait, ce titre pop, qui intègre quelques mots en français, apporterait à la Géorgie sa quatrième victoire à l’Eurovision. Ce pays améliorerait ainsi son record : il est le plus titré de l’histoire de la compétition devant la Biélorussie, Malte, la Pologne et la Russie qui ont remporté chacune deux trophées.

» D’autres chansons de l’Eurovision Junior 2021 avec des paroles en français : Mon Ami (Russie), Fairy World (Kazakhstan)…

Macédoine du Nord : Green Force

C’est la proposition « Génération Greta » de cette édition. Le quatuor Datje Muzika, composé de deux filles et de deux garçons, lance un message d’alerte sur la crise environnementale et invite à prendre soin de la Terre. « C’est le seul endroit qui soit notre chez nous, nous devons prendre conscience que nous agissons mal. Nous sommes les nouvelles forces vertes, alors prenons le contrôle », enjoint le refrain de leur chanson très dansante, empreinte de sonorités latines sans se détourner des influences balkaniques. Les Datje Muzika peuvent prétendre à la victoire, d’autant que leur ordre de passage, en avant-dernière position est très avantageux.

» L’autre chanson à message de l’Eurovision Junior 2021 : Stand By You (Albanie), sur le harcèlement scolaire.

Italie : Specchio (Mirror on The Wall)

Eurovision, Euro de foot, titre olympique sur 100 m masculin, trophée européen en volley-ball… Cette année, l’Italie a pris l’habitude de tout gagner. Alors pourquoi pas l’Eurovision Junior ? Avec Specchio (« Miroir »), Elisabetta Lizza essaiera de marcher dans les traces rock du groupe Maneskin qui s’est imposé en mai​ à l’Eurovision avec Zitti e Buoni.

» L’autre chanson rock de l’Eurovision Junior 2021 : Saor (Irlande)

Arménie : Qami Qami

Vous vous demandez quelle est la chanson favorite pour l’emporter ? La voilà. Avec Qami Qami, Maléna, propose un morceau pop complètement dans l’air du temps, qui ne dépareillerait pas dans le répertoire de Dua Lipa, par exemple. Pour beaucoup, ce titre aurait pu avoir toutes ses chances à l’Eurovision tout court… De toutes les chansons en lice, elle est clairement celle qui sonne le moins « Junior ». C’est à la fois un atout pour se démarquer, et sa faiblesse car le risque existe qu’elle paraisse trop « adulte » pour séduire le plus jeune public.

» D’autre chansons « comme des grands » de l’Eurovision Junior 2021 : One of Those Days (Azerbaïdjan), Voice of Love (Bulgarie), Someday (Pologne), My Home (Malte), Vazhil (Ukraine), O Rapaz (Portugal).

France : Tic Tac

Si la chanson qui représente la France figure dans notre sélection, c’est moins par chauvinisme que parce qu’elle a de fortes chances de finir bien classée. Et puis, à l’Eurovision Junior, il est possible de voter pour son propre pays, donc nous ne nous justifierons pas davantage. Complètement dans la lignée des précédentes candidatures françaises depuis 2018 (Jamais sans toi d’Angelina, Bim Bam Toi de Carla et J’imagine de Valentina), Tic Tac répond au cahier des charges que l’on peut attendre d’un concours réservé aux moins de 14 ans. La chanson aux accents de charleston est joyeuse, dansante et à hauteur d’enfant. Enzo appelle à faire une pause dans « nos vies à cent à l’heure » et à faire « place à l’imaginaire » en prenant le temps. Les adultes qui finissent cette année sur les rotules seront bien d’accord avec le message.

» D’autres chansons « kids » de l’Eurovision Junior 2021 : Imagine (Allemagne), Mata Sugu Aō Ne (Pays-Bas), Reir (Espagne), Children’s Eyes (Serbie)