Dimanche, la France accueillera pour la première fois une finale de l’Eurovision Junior. L’événement réunira dix-neuf pays à la Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et sera retransmis en direct dès 16 heures sur France 2. Si, pour Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation tricolore et directrice des divertissements du service public, il s’agit d’un « moment historique pour la France », comme elle l’a déclaré en conférence de presse le mois dernier, il n’en demeure pas moins que le public français méconnaît ce concours, version « kids » de l’Eurovision habituel. Faisons donc un petit retour en arrière.

Pendant plus de trente ans, l’Eurovision n’a imposé aucune limite d’âge. Et puis, en 1989, la participation de Gili, 12 ans, pour Israël, et Nathalie Pâque, 11 ans, pour la France, ont suscité un tollé. N’allait-on pas vers une instrumentalisation des minots chanteurs pour engranger les points ? L’Union européenne de radiotélévision, qui chapeaute le concours, a donc imposé une nouvelle règle dès l’année suivante : il faut désormais être âgé d’au minimum 16 ans pour entrer dans la compétition. Une sentence irrévocable pour les talents précoces.

Avant 2021, la France n’a participé que quatre fois

Et puis, en 2003, l’Eurovision Junior a vu le jour sous l’impulsion des Scandinaves. Un an plus tôt, le Danemark avait invité la Suède et la Norvège a une compétition de jeunes chanteurs, le MGP Nordic. L’idée a donc été déclinée à une échelle plus large, avec seize pays en lice.

La France a attendu la deuxième édition, en 2004, pour participer. Thomas Pontier a terminé sixième sur dix-huit candidats. Un classement honorable mais les audiences décevantes ont décidé France Télévisions à se retirer. France 2 n’a fait son retour qu’en 2018, avec Angelina, qui a fini deuxième, suivie de Carla, 5e en 2020, et de Valentina, victorieuse en 2020, ce qui explique que l’édition 2021 soit organisée dans l’Hexagone.

L’Eurovision Junior n’a pas l’écho médiatique de l’Eurovision tout court et on peut compter sur les doigts d’une main les chansons qui, en dix-neuf ans d’existence, sont devenues des succès internationaux. Parmi elles, Antes Muerta Que Sencilla de l’Espagnole Maria Isabel en 2004, et Bim Bam Toi de Carla en 2019… Il n’empêche, ces dernières années, le concours est devenu un spectacle de bon niveau, loin du concert braillard rose bonbon qu’il pouvait être à ses débuts. Alors que de nombreux pays s’en étaient détournés il y a une dizaine d’années, le concept connaît un retour en grâce en même temps que le blason de la marque Eurovision se redore auprès du grand public. Une délégation islandaise a ainsi fait le déplacement jusqu’à la Seine musicale en vue de rejoindre la compétition en 2022.

Une scène de 20 mètres de long et 30 de large

Certaines chansons dans la course cette année, Qami Qami pour l’Arménie, par exemple, sonnent étrangement matures – et pourraient très bien figurer dans la version adulte. Mais la plupart des pays ont respecté le cahier des charges « junior », avec une légèreté et une bonne humeur enfantine. C’est le cas de Tic Tac du Français Enzo – un charleston pop invitant à prendre le temps – ou du Géorgien Niko, qui compte les sourires (son morceau s’intitule Let’s Count The Smiles) avec une nonchalance irrésistible…

Ces enfants et jeunes ados se retrouveront donc dimanche au cœur « d’un show hors normes, l’un des plus gros au monde », comme le souligne Alexandra Redde-Amiel. Ils se produiront sur une scène de 20 mètres de long et 30 de large comptant quelque 375 mètres carrés d’écran dont un de 7 mètres de haut. L’an passé, 32 millions de téléspectateurs avaient suivi l’événement en direct, dont 1.2 million sur France 2. Le public français sera-t-il encore plus nombreux pour cette édition 2021 à domicile ?