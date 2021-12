On savait déjà que Stromae serait de la partie. Ce lundi en fin de journée, les organisateurs des Vieilles Charrues ont dévoilé le reste de la programmation de la 30e édition qui se tiendra du 14 au 17 juillet à Carhaix. Sans trop de surprise, on retrouvera sur scène Orelsan ou Angèle, qui viennent tous les deux de sortir un nouvel album, ainsi que des artistes incontournables de la scène française comme Vianney, Clara Luciani, Juliette Armanet ou Feu Chatterton. DJ Snake, Meute, Bob Sinclar et Madeon viendront également ambiancer la prairie de Kerampuilh cet été.

💥TOUTE LA PROGRAMMATION DE LA 30e ÉDITION 💥

Tellement hâte de fêter cet anniversaire avec vous ! ❤️

Ouverture de la billetterie mercredi 15 décembre à 19h sur https://t.co/3pIoDQkfx4 exclusivement. pic.twitter.com/dmeuXpO8ff — Vieilles Charrues (@Charrues) December 13, 2021

Groupe emblématique de la fin des années 1990, les Brestois de Matmatah et leur Ouache seront également à l’affiche, cinq ans après leur dernier concert aux Charrues. Comme tous les ans, la programmation se veut éclectique. Les fans de rock et de pop seront ainsi servis avec les concerts de Queen of the Stone Age, Metronomy ou Fontaines DC. La scène rap sera aussi bien représentée avec Lujipeka, Ninho ou Dinos. La billetterie ouvrira mercredi à 19 heures exclusivement sur le site du festival.