Les nominations pour la 79e cérémonie des Golden Globes viennent tout juste d’être dévoilées, et plusieurs Français figurent dans la sélection. A commencer par Omar Sy, nommé dans la catégorie « meilleur acteur dans une série dramatique » pour Lupin sur Netflix. La série, quant à elle, prétendra au titre de « meilleure série dramatique », en concurrence avec The Morning Show, Post, Squid Game et Succession.

Marion Cotillard fait elle aussi partie des nommées dans la catégorie « meilleure actrice dans un film » pour son rôle dans Annette de Leos Carax, tout comme Tahar Rahim, nommé dans la catégorie « meilleur acteur dans une mini-série » avec Le Serpent. A noter que Titane de Julia Ducournau, Palme d’Or à Cannes, n’a pas été nommé dans la catégorie « meilleur film en langue étrangère ». Il peut toutefois encore prétendre aux Oscars 2022.

Plusieurs nominations pour « Squid game »

La série phénomène Squid Game apparaît dans trois catégories : « meilleure série dramatique » (une première pour une série coréenne, note Allociné), « meilleur acteur dans une série dramatique » (Lee Jung-jae) et « meilleur second rôle masculin dans une série dramatique » (Oh Yeong-su). Belfast de Kenneth Branag arrive en tête avec sept nominations, dont le « meilleur film dramatique », « la meilleure réalisation » ou encore le « meilleur scénario ». Il est suivi par The Power of the Dog de Jane Campion, avec six nominations pour le « meilleur film dramatique », « le meilleur scénario » ou encore « le meilleur acteur », pour Benedict Cumberbatch. Découvrez tous les nommés sur le site de Variety.

Cette 79e cérémonie se déroulera le 9 janvier prochain mais, pour la première fois, elle ne sera pas retransmise par NBC. La chaîne avait renoncé à la diffuser au printemps dernier à la suite de révélations sur les pratiques internes de l’Association de la presse étrangère d’Hollywood, critiquée notamment pour son manque notable de diversité. Plusieurs médias, actrices et acteurs avaient appelé au boycott de la cérémonie. Comme le rapporte Allociné, l’association affirme avoir mis en œuvre des changements dans ce sens, en intégrant par exemple 21 nouveaux membres.