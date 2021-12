Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Dans le quotidien d’une jeune fille sourde

Fin novembre, BrutX a mis en ligne Sourde, un documentaire de 42 minutes qui plonge dans le monde d’Eozenn, une jeune fille de 18 ans. Une lycéenne atteinte de surdité profonde (tout comme quatre générations de sa famille avant elle) et qui a accepté de partager son quotidien pendant six mois avec la documentariste Camille Courcy. « Pour moi la surdité n’est pas un handicap, je ne parle pas et je ne lis pas bien sur les lèvres. Je m’exprime en langue des signes française et c’est ma langue maternelle », explique notamment Eozenn. Sur la forme, le documentaire alterne des séquences du point de vue des entendants (avec les bruits de tous les jours), et d’autres du point de vue des malentendants, du silence et de leurs sensations. Il met surtout en lumière le quotidien d’une jeune fille presque comme les autres, qui n’entend pas mais vit tout aussi intensément.

Marion Motin se dévoile sur Téva

Elle est l’une des chorégraphes les plus en vue du moment et se cache notamment derrière les derniers shows de Stromae, Christine and the Queen ou encore Angèle. Et du 15 au 17 décembre, elle présentera son nouveau spectacle Le Grand Sot à la Grande Halle de la Villette à Paris. Avant cela, Téva vous propose de (re) découvrir Marion Motin à travers le documentaire Danse avec la louve, réalisée par Anne Cutaia. Le film signe le portrait de la danseuse, revient sur son parcours et la suit dans son travail de création. « Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ma vie de chorégraphe et de mère, de suivre le processus de création de mon prochain spectacle, Le Grand Sot. Et, pourquoi pas, inspirer des vocations ! », a expliqué Marion Motin à Télé 7 Jours. Diffusé le 2 décembre dernier, le doc est à revoir sur 6play (avec abonnement).

« Les histoires de quartier » recueillies par Oxmo Puccino

Accompagné du réalisateur David Commeillas, le rappeur et écrivain Oxmo Puccino a signé un podcast pour Arte Radio sur les « histoires de quartiers ». Onze épisodes d’une quinzaine de minutes dans lesquels anonymes et personnalités (dont le rappeur Médine, l’actrice Melha Bedia ou encore le photographe Fifou) livrent souvenirs et anecdotes sur leurs quartiers respectifs. Une série qui se veut comme « un recueil de la mémoire vivante pour raconter la France d’aujourd’hui », à écouter par ici.

Damso a sa propre émission de radio sur Apple Music

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de l’info, Damso anime depuis mi-novembre sa propre émission sur Apple Music, THEVIERADIO. A noter qu’il est le premier artiste francophone à le faire sur la plateforme, dans la lignée des shows d’artistes américains comme Lady Gaga, Billie Eilish ou Pharell Williams. Chaque mois, le rappeur et son acolyte le Dj Ritchie Santos échangeront sur l’actualité musicale, recevront des invités et partageront leurs coups de cœur. Le premier épisode est à écouter par ici.