A-t-on le droit de toucher à l’un des meilleurs finals de l’une des meilleures séries de la télévision ? Il semblerait qu’Alan Ball, créateur de Six Feet Under, soit en train de se poser la question. D’après le média américain Variety, le scénariste et producteur pourrait donner un second souffle à la fiction grâce à un nouveau projet dont le caractère n’a pas encore été défini.

Un reboot ? Une suite ? Pour l’heure, aucune décision n’a été prise ni dans la forme ni dans le fond car même l’intrigue n’est pas arrêtée. Le créateur de la série, ainsi que les producteurs exécutifs Bob Greenblatt et David Janollari, sont tous les trois en train de se demander à quoi pourrait ressembler cette nouvelle série qui n’en est pour l’instant qu’au stade des discussions.

DIffusée entre 2001 et 2005 sur HBO (puis sur Canal+ et France Télévisions chez nous), Six Feet Under suit le destin de la famille Fisher, à la tête d’une société de pompes funèbres à Los Angeles. Dès le premier épisode, le patriarche décède, plongeant ses proches dans le deuil tout en devant assurer sa succession. Acclamés par la critique, la fiction et son casting ont gagné plusieurs Emmy Awards et Golden Globes, dont celui de la meilleure série dramatique en 2002.