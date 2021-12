Il avait affirmé avoir été agressé par deux hommes blancs qui l’avaient soi-disant frappé au visage et passé un nœud autour de son cou en criant « On est en pays MAGA ici ! » L’affaire avait provoqué une vague d’indignation – Kamala Harris et Joe Biden étaient notamment montés au créneau. Mais jeudi, le jury a tranché : l’acteur Jussie Smollett a été reconnu coupable d’avoir « planifié » sa fausse agression et d’avoir menti à la police.

L’ex-star de la série Empire a été reconnu coupable de cinq charges sur six – principalement liées à un faux dépôt de plainte. En théorie, chacune est passible d’un maximum de trois ans de prison. Mais parce qu’il n’a aucun antécédent, il est peu probable que la juge les combine, et il pourrait seulement être condamné à des travaux d’intérêt général.

En réaction à une lettre de menaces

Selon l’accusation, le comédien âgé de 39 ans, afro-américain et homosexuel, a payé 3.500 dollars deux frères d’origine nigériane rencontrés sur le tournage de la série Empire. Selon Abimbola Osundairo, l’acteur « parlait des studios qui ne prenaient pas la lettre de menaces au sérieux ». « Il m’a alors dit qu’il voulait que je le frappe, et j’étais supposé le frapper mais pas trop fort », avait-il dit, dans un témoignage accablant.

Il a accepté car il se sentait redevable de l’acteur, grâce à qui il avait obtenu un petit rôle dans la série et qui pouvait l’aider dans sa carrière. Il a aussi démenti avoir eu une relation amoureuse avec Jussie Smollett. Olabinjo Osundairo a, pour sa part, détaillé comment l’acteur lui aurait fait part de ses plans en détails, notamment les insultes à proférer.

Procureur indépendant

A la barre, l’acteur a expliqué que les 3.500 dollars devaient payer un programme d’entraînement et de nutrition mis au point par l’un des frères, qui avait ensuite tenté sans succès de se faire embaucher comme garde du corps. Selon ses avocats, Jussie Smollett, les deux frères étaient motivés par l’argent et l’un était homophobe. Mais lors de son interrogatoire, il a été mis face à ses contradictions : il avait notamment refusé de laisser la police accéder à son téléphone portable.

L’affaire a connu plusieurs rebondissements. Dans un premier temps, la procureure Kim Foxx avait abandonné les charges. Mais face à l’avalanche de critiques, elle avait ouvert une enquête confiée à un procureur indépendant, qui avait conduit à une nouvelle inculpation de l’acteur.