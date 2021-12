Dans le milieu du rap, GAB dénote. Le Lyonnais de 24 ans se démarque avec sa plume. Il s’amuse à traiter de thèmes peu abordés comme l’écologie, l’impact des réseaux sociaux ou encore la religion catholique. Une position qu’il assume totalement : « Ce qui m’a fait rentrer dans le rap, c’est justement ce truc qui gêne tout le monde et que moi, je trouve cool, c’est que je crois en Dieu. »

Un an après son album intitulé Hors-jeu, le Gone s’est récemment produit à la salle Paul-Garcin de Lyon pour présenter son tout nouveau single Révolte. C’est à cette occasion que 20 Minutes l’a rencontré. Dans ce titre plus engagé, GAB se fait cette fois le porte-parole d’une génération appelant au secours.

On vous propose de découvrir ce que donne le jeune artiste sur scène.