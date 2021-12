L’heure approche pour Enzo ! Dans moins de deux semaines, le dimanche 19 décembre, il défendra les chances de la France à l’ Eurovision Junior, la compétition réservée aux 9-14 ans, avec sa chanson Tic Tac. 20 Minutes fait les présentations.

A 13 ans, il compte près de 10.000 abonnés sur YouTube

Enzo a 13 ans. Il est né en 2008 dans les Yvelines, mais a très vite vu du pays. Il a grandi entre la France, Macao et Hong Kong. Résultat, il maîtrise parfaitement l’anglais. C’est son père, pilote d’avion, qui lui a appris à jouer de la guitare… Il s’est pris au jeu, découvrant les répertoires de Michel Berger, Renaud et Céline Dion, mais aussi de Soprano et Eminem…

En 2017, ses parents l’autorisent à lancer sa chaîne sur YouTube. Sur cette plateforme, où il s’approche actuellement des 10.000 abonnés, il commence par poster quelques reprises, d’abord confidentielles mais qui engrangeront bien davantage de vues après ses passages à la télévision.

Il a été finaliste de « The Voice Kids »

L’an passé, Enzo s’est hissé jusqu’en finale de The Voice Kids. Il était dans l’équipe de Soprano, son chanteur préféré. Au fil de son parcours, il a interprété uniquement des titres anglophones : Can’t Hold Us, Empire State of Mind, Lose Yourself et Uncover.

Mais c’est en français qu’il chantera à l’Eurovision Junior, le 19 décembre, à la Seine musicale (Boulogne-Billancourt). L’événement sera retransmis en direct sur France 2 dès 16h.

​« Tic Tac », de la pop avec un côté charleston

Enzo était « sous le choc ! » quand il a appris qu’il serait le candidat de la France avec sa chanson Tic Tac. Un morceau écrit et composé par Alban Lico – qui a notamment signé Maëlys pour Vitaa et Slimane ainsi qu’Et pourquoi pas ? pour Julie Zenatti.

Cette chanson pop aux accents de charleston est une invitation à ralentir le rythme pour mieux profiter du temps qui passe. Elle figurera sur son premier disque.

Un premier album en vue

Tic Tac, l’album sortira le 17 décembre. Il contient treize titres, dont une version acoustique de Tic Tac en plus de la version radio. Le reste est constitué de reprises de Soprano (Mon Everest), Tal (Le Sens de la vie), Christophe Maé (Pourquoi c’est beau) ou encore Ed Sheeran (Shape of You).