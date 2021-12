Harry, Hermione et Ron bientôt réunis à Poudlard ! A l’occasion des 20 ans du premier film de la saga « Harry Potter », HBO Max a décidé de réunir les stars du long-métrage Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, ainsi que le réalisateur Chris Columbus. La plateforme a dévoilé ce lundi sur YouYube les premières images de ces retrouvailles attendue aux Etats-Unis le 1er janvier.

Le teaser montre les membres du casting alors qu’ils reçoivent leurs lettres pour Poudlard et confirme la venue d’Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malefoy), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Drago Malefoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wrigh (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Londubat) et Evanna Lynch (Luna) et Ian Hart (Quirinus Quirrell).

L’autrice de la saga succès, J. K. Rowling brille quant à elle par son absence. On ne sait pas encore où et quand cet épisode spécial « Harry Potter » sera diffusé en France.