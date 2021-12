La fin d’année approche et avec elle l’heure des bilans, à commencer par les classements musicaux des grandes plateformes de stream. Et comme l’an dernier, le rap domine largement les écoutes sur Spotify. Seuls des rappeurs figurent dans le top 10 des artistes les plus écoutés en France en 2021, avec en tête Jul, suivi par Ninho, SCH, Damso, Naps, Booba, PNL, Djadja & Dinaz, PLK et Nekfeu. « C’est une tendance qui se confirme et pas seulement chez nous, c’est la tendance du marché français, affirme à 20 Minutes Antoine Monin, DG de Spotify France et Benelux. On peut se féliciter du dynamisme de la scène musicale française et francophone. »

Parmi les titres les plus écoutés, la palme revient à La Kiffance de Naps, dont l’album Les mains faites pour l’or arrive à la 3e place du top album dominé par Damso et QALF Infinity. Le rap marseillais a une très belle place dans ces classements. JULIUS II de SCH a été le 2e album le plus écouté de l’année et Petrouchka de Soso Maness le 2e titre le plus plébiscité. « Le rap marseillais a été écouté pas moins de 2 milliards de fois à travers le monde et en France », note le communiqué de presse de Spotify. A noter que Bande organisée figure pour la deuxième année consécutive dans le top 10 des titres les plus écoutés, à la 4e place, juste après Montero (Call me by your name) de Lil Nas X.

Et les autres registres musicaux ? Antoine Monin nuance un peu. « Ces tops sont un peu la partie émergée de l’iceberg et il ne faut pas se laisser avoir par cet effet de loupe. Dans son grand ensemble la musique urbaine est le genre musical dominant dans le monde et en France mais la pop et le rock sont toujours aussi présents ». Autres grands absents des sommets des classements : les rappeuses et les femmes globalement. Seule Dua Lipa y figure et arrive à grappiller la 8e place du top 10 des albums avec Future Nostalgia, ainsi que le 10e titre le plus écouté avec Fever en feat avec Angèle.

Un manque de représentation et de visibilité

Artiste féminine la plus écoutée en France sur la plateforme, Dua Lipa arrive à la 19e position du classement global hommes et femmes confondus. Elle est suivie par Aya Nakamura (25e au global), Sia, Doja Cat et Billie Eilish. A noter que l’absence d’artistes féminines apparaît aussi du côté du classement des 10 titres les plus écoutés en France chez Apple Music cette année, dominé par La Kiffance, Bande organisée et Tout en Gucci de Ninho. Seules Dua Lipa et Angèle arrivent à se glisser parmi les dix premiers avec Fever, à la 4e place tout de même.

Pour tenter de contrer ce manque de représentation, Spotify a pris le problème « à bras le corps » en lançant EQUAL pour donner plus de visibilité à ces artistes. « C’est un programme qui consiste en des surfaces de programmation comme des playlists, des actions marketing, des campagnes sur les réseaux sociaux ou des pages spécifiques qui mettent en avant uniquement les artistes féminines », précise-t-il. Dans ce top 5 EQUAL France cette année, Clara Luciani figure à la première place des artistes les plus écoutés, suivis d’Angèle, Amel Bent, Poupie puis Barbara Pravi.

Et quid des rappeuses, absentes des classements de ce genre musical qui pourtant les domine ? « Pour l’instant le rap est essentiellement un mouvement incarné au niveau des superstars par des artistes masculins, reconnaît Antoine Monin. Dans notre programme EQUAL on soutient des artistes comme Meryl ou Lala & ce. Il faut qu’on continue à les pousser et à les promouvoir. »