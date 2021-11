Aya Nakamura termine 2021 en beauté. La chanteuse vient de recevoir le prix « d’artiste française de l’année » décerné par la troisième édition des Apple Music Awards qui « honorent les meilleurs artistes de 2021 et leur influence sur la culture mondiale », explique la plateforme dans un communiqué. Pour la première fois depuis la création des récompenses en 2019, Apple Music a célébré cinq pays et régions du monde (Afrique, France, Allemagne, Japon et Russie), afin de mettre « à l’honneur les talents qui ont eu le plus grand impact sur le plan culturel et dans les charts dans leurs régions respectives ».

L’artiste nigérian Wizkid, le rappeur allemand RIN, le rappeur russe Scriptonite et le groupe japonais Official Hige Dandism ont eux aussi été récompensés. Première artiste française à recevoir ce prix, Aya Nakamura s’est dit quant à elle « extrêmement honorée ».

« Nouvelle icône de la pop française »

« Lorsque nous avons réfléchi à la première personnalité francophone à qui nous souhaitions donner un Apple Music Award, elle nous est apparue comme une évidence, commente Mehdi Maïzi, responsable du hip-hop chez Apple Music. Qui d’autre qu’Aya Nakamura réussit la prouesse d’allier popularité, succès critique et rayonnement en dehors de nos frontières ? Alors que Aya, son dernier album, est encore dans nos playlists, cette nouvelle icône de la pop française est sans aucun doute l’artiste de l’année à nos yeux. »

La plateforme explique également qu’Aya Nakamura « est l’une des seules artistes féminines à figurer régulièrement dans les classements streaming dans un marché dominé par les rappeurs masculins, et son album Aya a recueilli le plus grand nombre de streams en première semaine pour une artiste féminine sur Apple Music ».

H.E.R., The Weeknd et Olivia Rodrigo dans le palmarès

Hormis les catégories « album de l’année » et « chanson de l’année » qui sont déterminées par le nombre de streams (sur la période d’octobre 2020 à octobre 2021), les lauréats des Apple Music Awards sont sélectionnés par les équipes éditoriales de la plateforme à travers le monde. « Les lauréates et lauréats ont été sélectionnés de manière à refléter à la fois l’approche éditoriale d’Apple Music et les préférences des utilisateurs dans le monde entier », est-il écrit dans le communiqué.

Concernant le reste du palmarès, The Weeknd a reçu le prix de « l’artiste de l’année », et H.E.R celui « d’autrice-compositrice de l’année ». Enfin, Olivia Rodrigo a été sacrée « artiste révélation » et a obtenu les récompenses du « meilleur album » pour Sours et de la « meilleure chanson » pour drivers license.