Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir ou revoir, à écouter ou réécouter.

« Foundation », plongée spectaculaire dans l’œuvre d’Asimov

Foundation, l’ambitieuse série d’Apple TV offre des images époustouflantes de contrées galactiques qui relient des déserts caniculaires à des cités boréales. Inspirée de l’œuvre culte d’Isaac Asimov, la série de dix épisodes relève le défi de guider le spectateur dans une révolte larvée depuis des siècles qui menace la stabilité de l’Empire dont la pérennité est assurée par une dynastie génétique de clones. Le régime repose sur un règne à trois têtes : un adolescent, un adulte et un vieillard, des reproductions identiques du fondateur à trois âges différents. La série reprend le personnage d’Hari Seldon (Jared Harris), cher à l’œuvre originale, un mathématicien de génie à l’origine de la psychohistoire, qui a le pouvoir de voir l’avenir et d’influencer le présent. Un miroir futuriste (et critique) de nos sociétés contemporaines.

L’univers angoissé de « Mr Corman »

Josh Corman cache un artiste en détresse sous son masque aux yeux rieurs. Derrière une petite vie bien rangée d’instituteur, Mr Corman se débat avec des angoisses grandissantes. Incapable d’avancer après sa rupture avec Megan (Juno Temple) ni de se réjouir pour le bonheur de ses proches, Josh, interprété par Joseph Gordon-Levitt (également créateur de la série diffusée sur Apple TV), glisse peu à peu dans l’anxiété. La série, sensible et poétique, parvient à mettre en images la submersion des angoisses et le vide qu’elles laissent après leur passage. La vie prend une saveur douloureuse lorsque l’état mental ne trouve plus son équilibre et plus Josh se fatigue à dissimuler son trouble, plus il est aspiré par le tourbillon. Une saison 1 un peu déprimante (il faut le dire) mais qui parvient à toucher du doigt le mal-être de toute une génération.

« Méta de choc », le podcast qui décortique nos croyances

Pourquoi pense-t-on ce que l’on pense ? Qu’est ce qui se passe dans notre tête, pour adhérer à une croyance ? Meta de chocdocumentariste Élisabeth Feytit, analyse nos croyances et le fonctionnement de nos processus mentaux à travers des grands témoignages et des interviews scientifiques. On plonge ainsi dans l’univers des Témoins de Jéhovah, dans la philosophie de l’éducation positive ou dans l’astrologie. C’est intelligent, passionnant et éclairant. Un guide rassurant pour pallier une époque troublée par les théories conspirationnistes.