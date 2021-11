« Allez dire à vos copains qui n’ont pas envie de se faire vacciner qu’ils commencent à nous soûler », a lâché Patrick Bruel en plein concert. Le chanteur donnait une représentation au Cirque Royal à Bruxelles et n’a pas caché son émotion de retrouver son public, selon le site belge Sud Info.

Patrick Bruel a en a profité pour rappeler à ses fans l’importance des gestes barrières et pour charger les antivax. « Merci de faire attention, merci parce que c’est grâce à ça qu’on est là aujourd’hui, a-t-il insisté. On n’a plus envie que ça s’arrête, on a envie que ça continue. On a envie que cet effort extraordinaire qui a été demandé à tous ». Et d’en profiter pour tacler ceux qui n’ont pas envie de se faire vacciner. Les images ont été relayées sur les réseaux sociaux.

Face à une nouvelle flambée de la pandémie de Covid-19 en Europe, la France a annoncé jeudi un durcissement des contraintes, sans reconfinement ni couvre-feu, tandis que l’Allemagne, frappée par sa plus violente vague de contaminations, a franchi le seuil des 100.000 morts.