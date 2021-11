Jamais deux sans trois ? Certainement pas. En tout cas c’est ce qu’espère l’organisation du Main Square festival d’Arras. Les deux dernières éditions physiques ayant été annulées à cause de l’épidémie de coronavirus, les organisateurs ont décidé d’étendre la programmation tant en termes d’artistes invités qu’en durée. Rendez-vous fin juin 2022.

« Afin de compenser un peu l’absence de ces dernières années, cette 16e édition du Main Square festival se déroulera sur quatre jours », a annoncé, jeudi, l’organisation. Un jour de plus que d’habitude indispensable pour caler les nombreux groupes qui viendront se produire, mais ce n’est pas la seule raison. De nombreux festivaliers avaient déjà acheté leurs billets pour les deux précédentes éditions avant qu’elles ne soient annulées. S’il leur avait été proposé de se faire rembourser, beaucoup avaient décidé de conserver leurs sésames, valables pour l’année suivante. Ils ne sont pas moins de 50.000 à posséder un billet pour le Main Square 2022 avant même que la billetterie soit ouverte.

Sting, Black Eyed Peas et Twenty one pilots…

Outre la fidélité des festivaliers, le Main Square peut compter sur celle des artistes. Sting, Black Eyed Peas et Twenty one pilots, annoncés en 2020 ou 2021, ont confirmé leur venue pour l’année prochaine. L’organisation a aussi dévoilé plus d’une cinquantaine de nouveaux groupes pour « constituer la quasi-intégralité de la programmation ». Parmi les noms les plus connus, on peut citer DJ Snake, Angèle, SCH, Niska, Vald, Pixies, Skip the use, Sum 41… Et encore plein d’autres donc.

Le lieu, lui, ne change pas et c’est encore la citadelle d’Arras qui tremblera au rythme du gros son entre le 30 juin et le 3 juillet 2022. La billetterie est ouverte avec des tarifs allant de 54 euros par jour en mode normal, à 200 euros pour un billet journée en VIP terrasse. Il n’y a pas de pass 4 jours, mais uniquement un pass 3 jours, proposé entre 129 et 600 euros. Pour les festivaliers en possession de billets 2020 ou 2021, l’organisation précise que leurs titres sont valables pour le jour choisi à l’époque. Par exemple, un billet acheté pour le vendredi 3 juillet 2020 ou le vendredi 2 juillet 2021 est valable pour le vendredi 1er juillet 2022.