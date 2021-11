Le point commun entre Miley Cyrus, Francis Cabrel, The Cranberries et Kyo ? Une analyse du morceau Purple rain de Prince ou sur « le rock d’avant » ? Des vidéos consacrées aux plus grands guitaristes ? C’est ce que l’azuréen Florent Garcia propose comme contenu sur sa chaîne YouTube depuis 2017. Et c’est ce qui fait de lui l’un des guitaristes francophones les plus regardés sur la plateforme avec plus de 205.000 abonnés et des centaines de milliers de vues sur chaque vidéo.

« Maintenant que j’ai dépassé les 100.000, je ne cherche pas forcément à ce qu’il y ait une croissance énorme, précise-t-il. Ce que j’aime, c’est faire de la musique et en parler. » Florent Garcia s’est découvert cette passion à 6 ans, quand il a commencé à jouer de la guitare au conservatoire de Monaco. « J’ai arrêté au collège car le modèle classique ne me plaisait pas. J’ai repris seulement après avoir découvert des groupes comme ACDC à l’adolescence et j’ai travaillé tout seul de mon côté. » Il valide un diplôme au conservatoire de Nice pour être professeur et en parallèle, une licence écogestion pour « assurer [ses] arrières ». « Après un mois dans une banque, j’ai vite compris que ce n’était pas pour moi », sourit le musicien.

« Maintenant, qu’importe d’où tu viens, tu deviens connu grâce à Internet »

Il devient alors professeur de guitare dans la région et créé sa chaîne en 2017. « Les vidéos YouTube, c’est vraiment venu parce que des élèves me posaient toujours les mêmes questions, détaille-t-il. C’est en 2019 qu’il y a eu un vrai basculement. Mon travail était déjà de donner des cours, j’en avais marre de le faire aussi sur la plateforme. J’ai alors décidé de me lancer dans les explications, en vulgarisant des concepts, toujours liés à la guitare, et en m’inspirant de ce que je pouvais regarder sur les chaînes américaines ».

C’est à partir de ce moment-là que Florent Garcia gagne davantage d’abonnés. « Je ne m’attendais pas du tout à ça, avoue-t-il. Internet m’a aussi permis de rentrer en contact avec des musiciens, des labels et des marques. De cette manière, on se rend compte que l’époque a évolué. Les groupes n’ont plus besoin de faire énormément de concerts dans leur région ou d’aller chercher les opportunités dans la capitale pour réussir. Maintenant, qu’importe si tu viens de la Creuse, de la Côte d’Azur, tu deviens connu grâce et par Internet. Et tant mieux parce que j’aime beaucoup ma tranquillité dans les Alpes-Maritimes. »

Des projets en cours

A 28 ans, l’Azuréen a « beaucoup de projets en cours », conscient que « YouTube n’est pas éternel ou au moins, le format [qu’il] propose ». « Je continue de poster deux à trois vidéos par mois parce que ce qui me prend beaucoup de temps, c’est être en studio, enregistrer, et faire de la musique. Et c’est ce que j’aime avant tout. » Il a d’ailleurs un compte Instagram où il y poste « que de la musique ».

Il ajoute : « Au début, c’était seulement YouTube et Instagram et puis, j’ai créé une chaîne secondaire, où je fais des tests de matériel qu’on m’envoie. Je me suis aussi lancé sur Twitch pour discuter directement avec les vrais qui sont là depuis le début. » Une chose est sûre, Florent Garcia a trouvé son public, que ce soit virtuellement ou ailleurs.