Enfin ! La deuxième saison d’Euphoria​ sera lancée le 10 janvier 2022 sur OCS, au lendemain de sa diffusion en Amérique du Nord. La crise sanitaire avait causé un report du tournage des nouveaux épisodes de la série qui avait fait forte impression en 2019, mais deux épisodes spéciaux ont cependant été livrés en décembre et janvier dernier pour faire patienter les fans.

La bande-annonce de cette nouvelle saison, sur les notes de Call Me Irresponsible («Traitez moi d’irresponsable ») de Frank Sinatra que l’héroïne principale, Rue (incarnée par Zendaya), chante en playback chez elle, se déplaçant comme si elle était dans une comédie musicale.

Le ton devient ensuite bien moins léger lorsque se succèdent des images saccadées du destin des différents personnages. On retrouve l’ambiance à la fois sombre et clinquante de la première saison qui entremêlait, sexe, drogue, violence, amitié et récits d’apprentissage.