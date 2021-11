Le Printemps de Bourges (Cher) lance chaque année la saison des festivals. En 2022, il ne dérogera pas à la règle et donnera le coup d'envoi de la plus belle des manières puisque, parmi les têtes d'affiche annoncées ce mercredi figurent Clara Luciani, Juliette Armanet, Eddy de Pretto, Gaëtan Roussel ou encore Jacques et Thomas Dutronc qui partiront prochainement en tournée commune.

L'événement reviendra dans son format habituel après deux éditions dégradées par la crise sanitaire. Il n'y avait eu qu'une scène symbolique réservée aux talents émergents en 2020 (décalée en septembre) et une édition en jauge limitée en juin 2021.

L'édition 2022 se tiendra du 19 au 24 avril, avec une quinzaine de salles réparties dans toute la ville, dont les plus grandes scènes, de retour, comme le W et la Halle au Blé.

Une création autour de Brigitte Fontaine

Parmi les autres gros noms dévoilés, on trouve IAM, Vianney, Lilly Wood & The Prick, Romeo Elvis, Lujipeka, Caballero vs Jeanjass, Thylacine, Vitalic, Kungs et Polo & Pan. Il y aura aussi une création qui mettra à l'honneur Brigitte Fontaine.

La programmation complète du Printemps de Bourges sera dévoilée le 26 janvier.