Une nouvelle ère s’ouvre pour les Grammy Awards. Après des polémiques à répétition et le boycott de The Weeknd, snobé l’an dernier, la Recording Academy a dévoilé, mardi, les nominations de la 64e édition, qui se tiendra à Los Angeles le 31 janvier 2022. Exit les comités secrets accusés de conflits d’intérêts ; place, en théorie, à la transparence. Avec ces nouvelles règles, et deux catégories supplémentaires, c’est le pianiste de jazz et chanteur soul Jon Batiste qui fait la course en tête avec 11 nominations, devant Justin Bieber, Doja Cat et H.E.R. (8) et les benjamines Billie Eilish et Olivia Rodrigo (7). Adele, elle, devra attendre la prochaine édition pour être éligible.

A 35 ans, Jon Batiste a connu une année 2020-2021 faste. Chef du big band du Late Show de Stephen Colbert depuis 2015, il a sorti un 5e album, WE ARE, unanimement salué par la critique, et composé la moitié jazz de la B.O. du film d’animation de Pixar Soul. Il est notamment nommé dans les catégories album et chanson de l’année.

Roi de Spotify avec 82 millions d’auditeurs mensuels, le « Bieb » espère repartir avec quelques trophées, peut-être la chanson de l’année avec l’entêtante Peaches. La bataille s’annonce féroce face à la tornade Doja Cat et son duo Kiss Me More avec SZA.

Nouvelle génération

Sans surprise, la nouvelle génération frappe fort, avec Billie Eilish (19 ans) et Olivia Rodrigo (18 ans), en course pour l’album de l’année (Happier Than Ever et Sour) et la chanson de l’année (Happier Than Ever et Drivers licence).

Olivia Rodrigo, qui a explosé dans le monde entier, est également prétendante au titre de révélation de l’année, face au phénomène australien The Kid Laroi (18 ans). La plus francophile des Britanniques, Arlo Parks, lauréate du prestigieux Mercury Prize, et le frère de Billie Eilish, FINNEAS, peuvent espérer créer la surprise.

Côté hip-hop, Jay-Z a dépassé le record de Quicy Jones et Paul McCartney avec 83 nominations, et Drake et Kanye West en découdront dans la catégorie meilleur album de rap. Avec Donda, « Ye » est également en lice pour l’album de l’année face à Evermore de Taylor Swift. 13 ans après avoir grossièrement interrompu le discours de la jeune chanteuse aux VMA, l’occasion de se racheter ?