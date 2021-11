« Le plus long spectacle jamais créé, une aventure de six jours et cinq nuits dans les lieux les plus emblématiques de France. » Le Puy du Fou ne manque décidément pas d’idées… Ce mardi matin, son président Nicolas de Villiers a annoncé le lancement d’un train spectacle à l’été 2023. Au départ de Paris, il proposera aux voyageurs un circuit de 4.000 km à travers la France dans un train Belle Epoque.

« De la Champagne à la Bourgogne, du lac d’Annecy au Bassin d’Arcachon, du Palais des papes d’Avignon aux châteaux de la Loire, chaque escale est l’occasion de rencontrer des grandes figures et des personnages historiques, et de vivre des émotions uniques, avec en point d’orgue du voyage, le Puy du Fou », détaille le parc vendéen. Il faudra débourser pas moins de 4.900 euros par personne pour faire partie de ce «Grand Tour», dont les réservations sont d’ores et déjà lancées.

« Un théâtre en mouvement »

Le Puy du Fou explique avoir profité de l’ouverture à la concurrence pour « créer la première compagnie ferroviaire d’envergure nationale depuis près d’un siècle » et lancer son nouveau concept. Au-delà du transport, même si peu de détails ont encore été dévoilés sur ce que l’on pourra y voir, le train se veut être une « véritable œuvre d’art », et même « un théâtre en mouvement ». Il proposera quinze cabines avec salle de bain et toilettes, ainsi que deux restaurants gastronomiques et une voiture-bar. Seuls trente « spectateurs voyageurs » seront autorisés à monter à bord.

Deuxième parc à thème le plus fréquenté de France, le Puy du Fou s’est lancé il y a quelques années dans une ambitieuse stratégie de développement à l’étranger. Après l’ouverture d’un parc en Espagne, il doit lancer l’an prochain « la plus grande expérience immersive au monde », à Shanghaï (Chine). Avec le Grand Tour, il s’agira de « mettre en scène la France et son art de vivre dans un inoubliable voyage ».