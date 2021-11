Ils étaient quatorze au départ et ne sont plus que cinq à l’arrivée. Après deux mois de lecture assidue, le jeune jury du Goncourt des Lycéens a dévoilé lundi la liste des cinq romans finalistes.

Christine Angot, Le Voyage dans l'Est ( Flammarion)

Anne Berest, La carte postale ( Grasset)

Clara Dupont-Monod, S'adapter ( Stock)

Patrice Franceschi, S'il n'en reste qu'une ( Grasset)

Lilia Hassaine, Soleil amer (Gallimard) sont les 5 finalistes du #goncourt des lycéens pic.twitter.com/cBFE2mQExM — Baz'art (@blog_bazart) November 22, 2021

Parmi les cinq auteurs en lice, on retrouve quatre femmes avec Christine Angot, déjà lauréate du prix Médicis pour Le voyage dans l’Est (Flammarion), Clara Dupont-Monod, qui a remporté le prix Femina avec S’adapter (Stock), Anne Berest pour La carte postale (Grasset) et Liliane Hassaine pour Soleil amer (Gaillimard). L’écrivain et aventurier Patrice Franceschi complète la sélection avec son roman S’il n’en reste qu’une publié chez Grasset.

Qui pour succéder à Djaïli Amadou Amal ?

Venant clôturer la saison des prix littéraires, le Goncourt des Lycéens sera proclamé jeudi à 12h45 depuis les salons de l’Hôtel de ville de Rennes. La remise du prix aura lieu le soir même à 19 heures au ministère de l’Éducation nationale.

En 2020, le prix avait été attribué à Djaïli Amadou Amal pour son roman Les impatientes (éditions Emmanuelle Collas).