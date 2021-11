Lunettes de soleil sur le nez, jean moulant et débardeur blanc collé au corps, les Queen A Man rendent hommage à Freddie Mercury, mort il y a 30 ans jour pour jour. A leur façon, ces huit artistes donnent toute l’énergie du chanteur emblématique de Queen dans un spectacle de majorettes. Ils célèbrent cette bête de scène qu’était Freddie Mercury, en mélangeant bâton et rock. Un projet un peu fou qui a vu le jour grâce à l’imagination de Cécile Le Guern, capitaine de cette joyeuse bande venue d’ Abbaretz, commune située au nord de Nantes.

L’idée de ce spectacle de majorettes masculines est née une nuit de novembre 2019. « Je me suis réveillée un matin, après de multiples insomnies, avec l’idée de travailler sur les majorettes avec des hommes », raconte la Bretonne d’origine. « J’avais envie de théâtre de rue. Je voulais quelque chose qui pète, qu’on soit nombreux ». Son projet insolite fait écho aux sorties dans les cinémas des films Bohemian Rhapsody et Le Grand bain, en 2018.

« On s’est senti comme des rock stars »

Des hommes qui pratiquent une activité réputée féminine pour rendre hommage à Mercury : les Queen A Man sont nés. L’équipe de moustachus est constituée. Sept hommes de l’univers du spectacle de rue et du cirque s’entraînent pendant près d’un an à la pratique du twirling bâton. « Rien que de tourner le bâton, le truc tombait toutes les deux minutes au début », se souvient Olivier, membre de la troupe. Pour gérer la chorégraphie de son spectacle, la troupe s’entoure d’une pointure en la personne d’Eric Martin, danseur, chorégraphe, membre de la compagnie de Philippe Découflé, metteur en scène de la cérémonie des JO d’Albertville en 1992.

Une aventure collective qui a abouti en juin dernier, à la première des 27 dates du groupe de Loire-Atlantique. Une tournée de six mois, notamment dans le Grand Ouest, qui a conquis ses spectateurs et marqué les majorettes aux cheveux gominés. « La première fois, il y avait quasiment 1.000 personnes. C’était électrique. On a fini le spectacle, on s’est senti comme des rock stars ! », se souvient Cécile. Le résultat de la puissance dégagée par les morceaux de Queen, rythmés par la chorégraphie de la troupe. « On veut retranscrire ce côté festif, généreux, drôle aussi, qu’avait Freddie Mercury, poursuit la capitaine. Tu mets du Queen dans la rue, tout le monde connaît. Freddie Mercury aurait eu 75 ans aujourd’hui. C’est d’ailleurs comme ça que j’ai appris que ma belle-mère l’adorait ! »

Queen a man : Teaser décembre 2020 from François Guillement on Vimeo.

« A l’origine, c’est un peu barge »

Freddie Mercury représente encore bien des facettes de notre société et son histoire. Enfant de la colonisation britannique, homosexuel et mort du Sida… « On a eu des fans purs et durs qui sont venus au spectacle. Et ils nous disent : Il aurait adoré ! Certains ont pleuré, cela provoque de l’émotion chez ces fans. Parce qu’on le fait revivre. Ce n’est pas une parodie. J’ai toujours voulu que ce soit un hommage, avec de la drôlerie ». Farrokh Bulsara, nom d’origine du chanteur de Queen, aurait certainement apprécié cette audace. « C’est super de voir des hommes qui osent comme ça ! Tu n’imaginerais pas les voir faire de la majorette et se transformer en Freddie Mercury quand tu les regardes. » Cécile Le Guern et son équipe rempilent pour une deuxième tournée à partir d’avril prochain. « On peut se dire qu’à l’origine, c’est un peu barge de partir à huit avec des gars qui n’ont jamais fait de majorette. Il y a un contre-pied de plein de choses ».

Les Queen A Man repartent pour une deuxième tournée en 2022. Certains rêvent d'une représentation à Londres ou même au festival de métal, le Hellfest. - N. Auriault

Le fameux pied de micro raccourci de Freddie Mercury est maintenant le bâton des Queen A Man. Dans l’incarnation, ils expriment leur part de féminité. Sans en rajouter. « On est des quarantenaires bedonnants qui font de la majorette ! », lance Olivier. « On essaye de bien le faire, et les gens se racontent ce qu’ils veulent après. Ce n’est pas un spectacle militant, mais on peut y voir plein de choses », précise Olivier.

Cyrille, autre membre du groupe, ajoute : « Le challenge était costaud, avec l’enjeu de ne pas tomber dans la parodie, dégager quelque chose qui soit à la hauteur de cette personnalité ». Preuve du succès des Queen A Man, une quarantaine de dates sont prévues en 2022. The show must go on.