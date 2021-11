Après les 1.000 chapitres du manga en janvier, c’est autour de la série animée One Piece d’atteindre la barre symbolique des 1.000 épisodes. A titre de comparaison, Dragon Ball en compte 803 épisodes toutes déclinaisons confondues, Naruto 720, et Détective Conan près de 1.030 épisodes. Mais One Piece jouit d’une popularité sans égale. La preuve, la diffusion française de ce 1.000e épisode dimanche matin à 9 heures, en simulcast sur ADN et Crunchyroll et en exclu TV sur J-One, s’est accompagnée d’un dispositif inédit, entre le marathon One Piece 1.000 Logs dans les cinémas CGR de France et du Benelux et la chasse au trésor virtuelle Le Log Pose de l’Île Perdue.

« One Piece », toujours le meilleur animé du moment ?

Les fans attendaient beaucoup cet épisode peut-être plus événementiel pour le symbole que pour son histoire. Il adapte en effet les chapitres 989-990 du manga, soit un moment fort – les retrouvailles de l’équipage du Chapeau de paille – de l’arc du Pays des Wa et de l’affrontement contre le super méchant Kaido, mais pas encore son apogée.

Depuis son lancement en 1999 sur Fuji TV, One Piece est diffusée de manière hebdomadaire, avec des histoires inédites pour gagner du temps sur le manga à adapter, ainsi qu’une dizaine de longs métrages, dont le prochain, One Piece : Red, est attendu pour l’été prochain. Au fil des années, la série a dû faire face à une concurrence accrue, et des animés de qualité, à l’instar de Demon Slayer ou L’Attaque des Titans. Mais les fans sont toujours là, vous êtes toujours là.

Etes-vous fidèle à la série depuis vingt ans et 1.000 épisodes ? Comment l’avez-vous découverte ? Avant ou après le manga ? Quelle version préférez-vous ? Y a-t-il un arc qui se situe clairement au-dessus des autres pour vous ? Que pensez-vous de l’arc actuel « Le Pays des Wa » ? Quel est votre épisode ou moment favori de la série ?