« Ne chantez pas pour les meurtriers de mon bien aimé Jamal. » Dans une lettre ouverte publiée dimanche par le Washington Post, Hatice Cengiz, veuve du journaliste et dissident Jamal Khashoggi, a exhorté Justin Bieber de ne pas chanter en Arabie saoudite. L’artiste canadien est annoncé à un show le 5 décembre, à Djeddah, en marge du Grand prix de Formule 1.

Le 2 octobre 2018, Jamal Khashoggi a été tué au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul (Turquie). Le royaume avait alors fait l’objet d’une condamnation internationale.

« Envoyez au monde le message puissant monde que votre nom et votre talent ne seront pas utilisés pour redorer la réputation d’un régime qui tue ses opposants », enjoint Hatice Cengiz à Justin Bieber. « Je vous en prie, parlez haut et fort et condamnez son tueur, Mohammed ben Salman [le prince héritier, qui nie toute implication]. Votre voix sera entendue par des millions de personnes. (…) Si vous refusez d’être un pion de Mohammed ben Salman, votre message sera clair : je ne me produis pas pour un dictateur. Je fais primer la justice et la liberté sur l’argent. »

David Guetta et Jason Derulo également à l’affiche

« L’Arabie saoudite a l’habitude de recourir à des célébrités et à l’organisation d’événements internationaux majeurs pour détourner l’attention de ses abus », soulignait la semaine dernière Human Rights Watch. Cette organisation rappelait que plusieurs personnalités, dont Emily Ratajkowski et John Cena, ont refusé dans le passé de se produire en Arabie saoudite, invoquant une préoccupation pour les droits humains.

Le 5 décembre, outre Justin Bieber, plusieurs artistes sont annoncés sur scène à Djeddah, parmi eux, A$AP Rocky, Jason Derulo et David Guetta.