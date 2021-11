Adele a gagné une bataille contre le mode « shuffle ». Désormais, lorsque les abonnés de la plateforme de streaming musical Spotify veulent écouter un album, c’est le mode de lecture simple qui leur est proposé. Ils n’ont plus directement accès au mode « aléatoire » symbolisé par deux flèches entrecroisées.

« C’était la seule demande que j’avais pour notre industrie en perpétuelle évolution, a expliqué Adele sur son compte Twitter dimanche. Nous ne mettons pas tant de soin et de réflexion dans la liste des titres sans raison. Notre musique raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous les avons pensées. Merci Spotify d’avoir écouté ».

Sur son nouvel album, 30, sorti vendredi, l’artiste britannique chante des textes aux accents autobiographiques, évoquant notamment son divorce et ses conséquences dans la vie de son fils.

Un ordre réfléchi

Pour la plupart des artistes, l’ordre des morceaux sur un disque n’a rien d’anodin. « On essaie de faire que toutes les chansons se suivent et aient du sens dans toute l’expérience qu’est l’écoute d’un album », affirmait Janie​ à 20 Minutes le mois dernier. Sur son premier opus, Toujours des fleurs, l’autrice, compositrice et interprète rend par exemple hommage à son père décédé à travers la chanson Mon idole qui apparaît en neuvième position parmi douze titres. « C’était là qu’elle arrivait le mieux. Je n’allais pas la mettre en deuxième [position] parce que je me suis dit que les gens n’allaient pas être du tout OK pour continuer l’album dans la joie et la bonne humeur, précisait-elle. C’est une chanson qui appelle parfois à des émotions un peu plus profondes, et peut-être tristes pour certaines personnes. Donc elle arrive après un prélude qui est très important aussi. Même sur scène, elle n’arrive pas trop tôt. »

« Comme l’a dit Adele, nous sommes heureux d’annoncer que nous avons lancé un nouveau service Premium, longtemps réclamé par les artistes et les utilisateurs, qui fait de la fonction lecture le bouton par défaut sur tous les albums », a déclaré une porte-parole de Spotify. Celle-ci ajoute cependant : « Ceux qui voudraient toujours lire un album de manière aléatoire peuvent se rendre sur la vue "lecture en cours" et sélectionner le bouton aléatoire. »