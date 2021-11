Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir ou revoir, à écouter ou réécouter.

Joeystarr raconte un ancien des Hells Angels

La cinquième saison de Gang Stories, le podcast de Joeystarr, est disponible depuis jeudi en exclusivité sur Deezer. L’artiste retrace en quatre épisodes le parcours de Maurice Boucher, alias Mom, un ancien des Hells Angels, qui a semé la terreur au Québec dans les années 1990. « Ce qui me plaît, c’est de désacraliser cette lecture hollywoodienne du gang et des gangsters, explique Joeystarr dans le communiqué de presse. Finalement ces gens sont, au cours de leur vie, davantage en cavale qu’en show off ».

« Yara », une affaire italienne

C’est l’un des faits divers qui agite l’Italie depuis une dizaine d’années. L’affaire Yara Gambirasio – du nom de l’adolescente de 13 ans retrouvée morte, assassinée, à Bergame, en novembre 2010 – a donné lieu au plus grand prélèvement d’ADN de l’histoire du pays. Quelque 18.000 tests ont permis de confondre un coupable qui, depuis, a été condamné mais continue de clamer son innocence. Le film Yara de Marco Tullio Giordana, visible sur Netflix, retrace cette enquête hors-norme en plaçant spectateurs et spectatrices au côté de la procureure Letizia Ruggeri, modèle de ténacité. Si ce long-métrage prend quelques libertés factuelles, il mêle adroitement film policier, drame et film de procès.

Des contenus sur le harcèlement scolaire

Le suicide, le 4 octobre, de Dinah, une adolescente de 13 ans qui subissait du harcèlement scolaire, a bouleversé la France. Sa mort a remis la lumière sur un phénomène persistant dans les écoles, collèges et lycées. Le site france.tv​ propose en ce moment une rubrique « Harcèlement à l’école – écouter, agir » rassemblant différents contenus issus de ses antennes (séries, émissions de société, magazines…) sur cette thématique. Des programmes pouvant s’avérer utiles aux personnes directement concernées par le sujet, mais aussi à leur entourage et aux personnes témoins de tels agissements.

Tout « Dawson » gratuit

En janvier, Dawson débarquait sur Netflix. La série de Kevin Williamson était déjà disponible sur Prime Video. Désormais, l’intégralité des six saisons est disponible, gratuitement, sans abonnement, sur le site myTF1.fr. Si vous doutez de l’intérêt de (re) voir ces vieux épisodes, lisez donc cet article de notre collègue Vincent Julé, fan numéro 1 du héros le plus tartignole des séries ados.