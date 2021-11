Les fans vont pouvoir sortir leur agenda. Jacques Dutronc et son fils Thomas monteront ensemble sur scène pour une tournée commune en 2022, annoncent-ils tous deux dans le Journal du dimanche.

Jacques Dutronc n’est plus monté sur scène depuis la tournée « Les vieilles canailles » qu’il avait faite en 2017 avec deux autres monstres sacrés de la chanson française, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. La tournée de Dutronc père (78 ans) et fils (48 ans) « débutera en novembre 2022, après un lancement en avril avec deux dates au Casino de Paris et le Printemps de Bourges, puis un passage par les festivals d’été », selon le JDD.

Une tournée pour se voir « plus souvent »

« L’idée de jouer ensemble, nous l’avons depuis longtemps. (…) On me demandait de refaire des tournées, je répondais à chaque fois non, parce que je ne veux plus. Pour me débarrasser, j’ai dit un jour : "Ah mais remarquez, avec Thomas…" », raconte le père. « Il réinvente un peu l’histoire… Nous avions enregistré sa chanson Le Petit Jardin pour la réédition de mon album Frenchy. Un journaliste nous a demandé pourquoi on ne ferait pas une scène ensemble. On a répondu "pourquoi pas ?". Le producteur Gilbert Coullier, qui devait écouter, a contacté papa dans la foulée », rectifie son fils.

Tous deux assurent que cette tournée commune est aussi un moyen de se voir « plus souvent ». « Le but, c’est de partager. J’ai envie de chanter avec lui et je vais l’accompagner à la guitare. Dans son répertoire, on va privilégier la période 1966-1969, celle de ses grands classiques », a précisé Thomas Dutronc.

Des nouvelles de Françoise Hardy

Ce dernier en profite également pour donner des nouvelles de sa mère, Françoise Hardy, victime de sérieux problèmes de santé ces dernières années. « Aujourd’hui, je peux dire que, si maman n’a pas une bonne santé, ses jours ne sont pas en danger. Elle a eu un cancer mais il n’y a pas de récidive. Elle est en rémission. Elle-même a tendance à l’oublier parce qu’elle a des séquelles de ses traitements, mais elle est en rémission », indique Thomas Dutronc.