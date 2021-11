Et si vous étiez transporté dans l’univers de Rayman ou des Lapins crétins ? Ce sera bientôt possible, à Béziers. Ubisoft a choisi la sous-préfecture de l’Hérault pour implanter son tout premier « centre immersif » du monde. Ce parc thématique sortira de terre au cœur des futurs Studios Occitanie Méditerranée, au domaine de Bayssan. Ce vaste complexe, dont l’ouverture est prévue en 2025, rassemblera des studios de production pour le cinéma ou la télévision, mais aussi un parc d’attractions, où les visiteurs pourront découvrir l’envers du décor des blockbusters.

La première (et seule) image du futur centre immersif d'Ubisoft à Béziers - Ubisoft

Pour l’instant, on ne sait que peu de choses de ce que prépare Ubisoft. On sait simplement, dans le sillage du Super Nintendo World à Osaka, au Japon, que le studio souhaite « donner vie » à ses licences phares, confie Mathilde Bresson, cheffe du divertissement chez Ubisoft. « Nous ne pouvions imaginer meilleur lieu que la région de Montpellier où se trouve le studio Ubisoft à l’origine de certains de nos personnages les plus emblématiques tels que Rayman ou les Lapins Crétins », poursuit-elle.

« Vous allez rentrer dans le jeu vidéo »

Ce lieu innovant proposera « une narration immersive en trois dimensions », explique Ben Thompson, responsable du développement à l’international chez Storyland Studios, spécialiste des parcs immersifs, partenaire d’Ubisoft dans ce projet de « centre immersif ». Ce nouveau parc, que le studio souhaite voir se développer ailleurs dans le monde, sera équipé d’une technologie baptisée Wander, développée par Alterface. Cette entreprise, basée en Belgique, à Singapour et en Floride, explore diverses techniques pour transformer les visiteurs en de véritables personnages d’un divertissement.

Les participants seront-ils équipés de smartphones ou tablettes, avec des applications mobiles, de casques de réalité virtuelle, ou bien se promèneront-ils plus simplement au milieu d’écrans ? Pour l’instant, top secret, glisse-t-on, chez Ubisoft. « Vous allez rentrer dans le jeu vidéo, vous allez être un véritable acteur du jeu, confie Bruno Granja, qui porte depuis plusieurs années le projet très attendu des Studios Occitanie Méditerranée. Et il ne sera absolument pas nécessaire d’être un gamer, ce sera ouvert aux personnes de 7 à 77 ans ! » Une manière, poursuit l’entrepreneur, de « célébrer la culture du jeu ».

Mais ce premier « centre immersif » d’Ubisoft n’est que la première grosse pierre du futur complexe de 88 hectares, au domaine de Bayssan. « Nous avons signé d’autres contrats, que nous allons annoncer dans les prochains mois », poursuit Bruno Granja, qui promet d’ici peu des partenariats particulièrement prestigieux.