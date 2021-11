Connaissez-vous vraiment Joséphine Baker ? Elle sera la sixième femme à rejoindre le Panthéon ce mardi 30 novembre. Artiste franco-américaine, noire et bisexuelle, grande figure du music-hall, résistante, et avant tout femme libre et engagée, l’histoire de Joséphine Baker mérite d’être connue de toutes et tous en ce moment historique. Coup de chance, la vie fantasque et fantastique de l’artiste a inspiré de nombreux livres, documentaires ou podcasts…

Si vous connaissez le nom de Joséphine Baker sans trop savoir qui elle était vraiment, ou souhaitez simplement en apprendre davantage, 20 Minutes vous propose ici des idées pour une petite session de rattrapage…

Le documentaire Josephine Baker, première icône noire, sur Arte

Disponible sur Arte.tv, ce documentaire d’une cinquantaine de minutes raconte la vie ô combien tumultueuse de Joséphine Baker. Nourri d’extraits de ses mémoires, d’entretiens et de nombreuses archives photos et vidéos, on la retrouve débordante d’énergie comme en pleine désillusion.

Joséphine Baker était un modèle de liberté, de modernité et de glamour. Retour sur la vie mouvementée de cette icône des années folles 👇 https://t.co/KwsdltNJOe pic.twitter.com/02CmN083rQ — ARTE (@ARTEfr) September 4, 2021

Aussi bien en uniforme aux côtés de Martin Luther King, ou en pleine représentation simplement vêtue devant une foule conquise, l’écart est grand mais permet de rendre compte de la vie de cette artiste profondément engagée.

Le roman graphique Joséphine Baker, de Catel & Bocquet

« Mettre en lumière les grandes oubliées de l’histoire », c’est ce que travaille à faire la dessinatrice Catel et le scénariste José-Louis Bocquet depuis maintenant plusieurs années. Dans cette BD de 568 pages aux éditions Casterman, c’est la star du music-hall qu’ils ont choisi de mettre à l’honneur, après deux précédents ouvrages dédiés à Olympes de Gouges et Kiki de Montparnasse.

la couverture ainsi qu'une planche de la BD - Casterman 2016 Bocquet/Catel

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les auteurs avaient visé juste. C’est en effet en 2016, soit bien avant l’annonce de la panthéonisation de Joséphine Baker, qu’ils avaient vu en elle une personnalité qui méritait d’être connue et reconnue. Fruit d’un travail de presque trois ans, ce roman graphique en noir et blanc s’appuie sur de nombreuses archives, photos et vidéos, permettant de retracer, à coup de crayons, la vie de cette grande dame.

L’émission radio Club Jazzafip, mardi 30 novembre de 19h à 20h30

Sur les ondes cette fois, c’est Fip, radio éclectique du groupe Radio France, qui consacrera sa soirée du 30 novembre à l’artiste de music-hall, et lui dressera « un portrait musical et humain ».

Pendant cette heure et demi, l’émission « où s’entremêlent tous les jazz » évoquera le rôle de la danse dans « l’engouement des Français pour le jazz, l’apport de cette culture au grand répertoire français «, ou encore » les déclinaisons jazz de certaines chansons de Joséphine Baker ».

L’exposition Baker au fil de l’eau, jusqu’au 31 décembre à Paris 13

Qui a cru qu’on ne pouvait pas faire une exposition dans une piscine ? Bon… peut-être pas tout à fait “dans” une piscine, on vous l’accorde… Mais à partir de la fin du mois de novembre, c’est plutôt dans “l’enceinte” de la piscine Joséphine Baker du 13e arrondissement de Paris que se tiendra une exposition hommage à celle qui sera prochainement au Panthéon.

affiche de l'exposition - Piscine Baker

Dans une exposition qui retracera l’histoire de la diva à travers une partie « iconographique et documentaire », le travail de plusieurs artistes sera également exposé, « faisant ressortir les différentes facettes de ce personnage haut en couleurs ». Peintures, sculptures, street-art, collage et création numérique seront donc exposées, et « visibles des nageurs mais également des passants sur les quais », précisent les organisateurs.