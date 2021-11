Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir ou revoir, à écouter ou réécouter.

« Dr. Brain », l’autre série sud-coréenne à voir sur Apple TV+

Squid Game par-ci, Squid Game par-là, Squid Game, plus gros succès de Netflix, Squid Game, preuve du soft power de la Corée du Sud… Oui, mais il existe une autre série sud-coréenne dont il faut parler, au risque qu’elle passe complètement inaperçue. Lancée le 4 novembre dernier sur Apple TV+, à raison d’un épisode par semaine, Dr. Brain est l’adaptation d’un webtoon coréen, format très à la mode en ce moment. Mais il s’agit aussi et surtout de la première série de Kim Jee-woon, réalisateur de chefs d’oeuvre comme Deux soeurs ou J’ai rencontré le diable.

Lee Sun-kyun, vu dans l’oscarisé et palmé Parasite, incarne un neuroscientifique qui cherche à savoir ce que cache le mystérieux accident qui a coûté la vie à sa famille. Mais en se connectant aux souvenirs des morts, il prend le risque de perdre la tête. Dr. Brain est également l’occasion de rappeler que si elle est plus discrète qu’un Netflix ou un Prime Video, la plateforme Apple TV+ propose parmi les meilleures séries du moment, de For All Mankind à The Morning Show en passant par Foundation ou Ted Lasso.

« Maman, j’ai raté l’avion », ça recommence sur Disney+

Vous êtes un fan absolu du premier Maman, j’ai raté l’avion (qui ne l’est pas ?), et vous avez même regardé toutes les suites, jusqu’à Maman, la maison est hantée en 2012 ? Sachez qu’un sixième film, sous-forme de remake, est sorti vendredi sur Disney+, sous le titre Maman, j’ai raté l’avion (ça recommence). L’histoire est peu ou prou la même, avec le jeune Max oublié par sa famille en vacances au Japon et obligé de défendre sa maison contre un couple qui convoite un héritage. Sauf qu’il s’agira moins d’une recommandation que d’un avertissement, tant le film loupe presque tout ce qu’il entreprend – les spectateurs lui ont donné la note de 1,2/5 sur Allociné aïe aïe. Mais vous êtes un vrai fan ou pas ?

Il est prêt à tout pour défendre sa maison ! 🏠 Maman, j'ai raté l'avion ! (ça recommence) est disponible en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/FlwaxIXJGl — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 13, 2021

« Arcane », la série animée française dans l’univers de « League of Legends »

League of Legends n’est plus depuis longtemps un « simple » jeu vidéo, mais un univers de produits, formats, histoires différentes : des figurines, des romans, des bandes dessinées, des groupes de musique virtuels… et maintenant une série animée sur Netflix. Intitulé Arcane et diffusé depuis le 6 novembre, le show s’intéresse aux origines de deux champions iconiques, Jinx et Vi. Mais il vaut surtout pour son animation, signée par le studio français Fortiche. Certaines séquences laissent les yeux écarquillés.