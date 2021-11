Caro, la célibataire lunaire et sa vision du monde singulière. Daniel, le papy soupe au lait incapable de retenir le prénom de son gendre. Hélène, la bourgeoise au bord de la crise de nerfs derrière ses bonnes manières. Laurence en bataille permanente avec les aléas de la programmation théâtrale… A la lecture de ces brèves descriptions, les fidèles du compte Instagram «Les Perruques de Thomas» reconnaîtront instantanément quelques-uns des personnages phares de cette irrésistible galerie de portraits humoristiques. Celui qui leur a donné vie, Thomas Poitevin, les fait désormais évoluer sur les planches, dans Thomas joue ses perruques, à l’affiche du Théâtre du Rond-Point, à Paris, jusqu’à fin novembre, avant de partir en tournée en France.

Le comédien, que 20 Minutes a rencontré à la terrasse d’un café de la place de la République, dit qu’il vit « un conte de fées » et qu’il « hallucine » de ce qui lui est arrivé. Son spectacle a vu le jour par un heureux concours de circonstances.

« Que 200 personnes viennent sur ma page et me parlent, c’était galvanisant »

Début janvier 2020, l’artiste de 41 ans envisage de se mettre en retrait de la scène, souhaite se consacrer à l’écriture et songe à la réalisation de films. « Je voulais quand même garder un espace pour jouer la comédie. J’ai alors créé un compte sur Instagram en me disant que quelques personnes me verraient. Au départ, le projet était d’avoir l’avis des gens sur ce que je fais, d’avoir comme une scène ouverte et des retours sur l’écriture », raconte-t-il. Il décide alors de poster des pastilles dans la continuité de son seul en scène de 2017 dans lequel il jouait une galerie de personnages. « Il fallait trouver un fil rouge et les perruques se sont imposées telle une évidence. Comme il s’agit de se filmer en gros plan, ça change complètement la morphologie du visage, c’est hyper intéressant », note-t-il.

A peine trois mois après le lancement des « Perruques de Thomas », la pandémie de Covid met la France à l’arrêt. Un nouveau public avide de se changer les idées découvre alors le compte humoristique par hasard ou grâce au bouche-à-oreille. « J’ai senti le frémissement très vite. Cela n’a pas été d’emblée des milliers de gens mais, déjà, qu’il y ait 200 personnes qui viennent sur ma page et me parlent, c’était galvanisant et joyeux, se remémore Thomas Poitevin. J’ai passé un super confinement grâce à ça. Je sortais de l’isolement, je parlais à des internautes qui faisaient des retours sur les vidéos. Après, ça a fait boule de neige par étapes et j’ai vu le truc grandir. Mes tout premiers abonnés, je ne les connais pas dans la vie, mais je connais leurs noms et je les ai en tête. »

Ses fans – le compteur approche les 75.000 en ce mois de novembre – se changent les idées avec ces bonbons d’humour d’une poignée de minutes, centrés sur un personnage surpris dans une situation du quotidien. « J’aime bien partir de la caricature et ajouter du tragique ou quelque chose d’émouvant, même si ce n’est qu’une phrase, pour humaniser le personnage. Dans la vie, si on observe les gens sur un détail, on se rend compte qu’ils ont une histoire, une souffrance, des envies », explique le comédien.

« Ça part souvent d’une humeur, d’une phrase, de quelqu’un que j’ai vu dans la rue »

Celui qui a trouvé ses influences de part (Muriel Robin, Les Inconnus, les Nuls, Palace, Philippe Khorsand, Valérie Lemercier, Jean-Pierre Bacri…) et d’autres de la Manche (Little Britain, French and Saunders, Catherine Tate) a le sens aigu de l’observation. « Ça part souvent d’une humeur, d’une phrase, de quelqu’un que j’ai vu dans la rue et qui avait un petit quelque chose étrange, énumère-t-il. Cela m’inspire pour créer quelques lignes et une petite histoire apparaît. »

Dans Thomas joue ses perruques, Thomas Poitevin incarne Caro, la célibataire lunaire. - Giovanni Cittadini Cesi

A la fin du premier confinement, le théâtre de Sénart (Seine-et-Marne) le contacte pour lui proposer une adaptation théâtrale de ses sketches perruqués. L’idée fait son chemin et se concrétise sans tomber dans le simple copier-coller. « Ce ne sont pas des pastilles vidéos au théâtre, on a voulu faire du théâtre. Certains textes marchent en gros plan sur Instagram mais pas forcément sur scène. C’est une tout autre échelle », souligne Thomas Poitevin, qui s’est attelé à l’écriture avec Hélène François.

Lors des premières représentations, il découvre que son public se trouve dans toutes les tranches d’âges. « J’avais des salles entières qui ne connaissaient pas ce que je faisais sur Internet et le spectacle fonctionnait vraiment bien avec eux, c’était merveilleux. » Le comédien et auteur, qui se décrit comme « très angoissé » et « monomaniaque », a délaissé son compte Instagram tant sa pièce l’accaparait. Mais il promet de continuer à l’alimenter, assure avoir de nouvelles idées. Il insiste : « Je n’ai pas envie d’arrêter, c’est un endroit de confort pour moi, très joyeux. » Un lieu où il peut n’en faire qu’à sa tête à perruque.