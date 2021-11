La technologie permet de voir des choses qu’on ne soupçonne pas. Elle ressent les ondes radio inaccessibles aux sens humains, elle reproduit des paysages martiens à partir des données de la Nasa, elle ressuscite des espèces éteintes et, bien sûr, elle pille nos données personnelles derrière notre dos. Bref, ce Frankenstein aux multiples visages met au jour une réalité impénétrable et parfois glaçante. Au-delà du réel, l’exposition phare de Némo, la Biennale internationale des arts numériques au Centquatre, à Paris, ouvre la porte de l’invisible jusqu’au 9 janvier et le moins qu’on puisse dire, c’est que le numérique est capable du plus spectaculaire comme du plus monstrueux. Comme l’humanité, en somme. Un plongeon dans le monde des machines qui révèle à l’humain son vrai visage et celui du monde dans lequel il vit.

La machine ressuscite les espèces éteintes

The Substitute, le rhinocéros blanc ressuscité par Alexandra Daisy Ginsberg. - Alexandra Daisy Ginsberg

Faire revivre les espèces éteintes, comme le rhinocéros blanc dont le dernier mâle, Sudan, est mort en 2018. Alexandra Daisy Ginsberg a créé The Substitute, une installation vidéo qui fait revivre Sudan, grâce à un algorithme. « Au début, le rhinocéros numérique est très pixélisé et il devient de plus en plus net, décrit Gilles Alvarez, directeur artistique. Au bout de deux minutes, il s’efface à nouveau et le système calcule un autre rhinocéros pour le faire revivre ». Entité autonome artificielle, le rhinocéros apprend au contact de son milieu. C’est comme si on plaçait l’animal dans un zoo et qu’il cherchait, à chaque fois, son espace vital. A mesure qu’il intègre les limites de son environnement numérique, sa forme se précise, devenant de plus en plus nette au visiteur. A travers cette installation, l’artiste explore un paradoxe. Nous cherchons à créer de nouvelles formes de vie tout négligeant celles qui existent déjà.

La surveillance permanente des données

L'oeuvre The Nemesis Machine de Némo, biennale internationale des arts numériques au Centquatre - Quentin Chevrier / CENTQUATRE

Bienvenue dans la science-fiction (réaliste) avec le NeoConsortium, « leader sur le marché des formes plastiques à grande ubiquité ». « C’est la multinationale qui a enfin rendu utile l’art contemporain ; l’incubateur universel de poésie, de croissance et d’innovation, narre avec amusement Gilles Alvarez. Le moduloforme panoptique est une œuvre 100 % surveillance. Dans l’espace public, on peut à la fois amuser la galerie et surveiller la galerie ». Attention, vous êtes filmés en permanence. A quelques mètres de l’œuvre, le public retrouve son image projetée sur des écrans. Sommes-nous condamnés à être épiés et traqués ? Dans une salle mitoyenne, il est préférable de mettre son téléphone sur le mode avion. The Nemesis Machine est une expression impressionnante et tentaculaire d’une smart city. Plus rien n’arrête la ville technologique, elle a accès à toutes vos données. Un cauchemar cyber-punk extrêmement percutant et à portée de main.

Quel visage cache notre ADN ?

Probably Chelsea, de Heather Dewey-Hagborg and Chelsea E. Manning - Paula Abreu Pita / CENQUATRE

Peut-on interpréter notre ADN au point de reproduire nos traits du visage ? C’est la question d’une des pièces maîtresses de cette exposition. Pour Probably Chelsea, Heather Dewey-Hagborg a travaillé à partir de l’ADN de la lanceuse d’alerte Chelsea Manning, lorsqu’elle était interdite de visite en prison. Elle est connue pour avoir transmis à WikiLeaks plus de 700.000 documents confidentiels. En août 2013, elle a été condamnée à trente-cinq ans de prison par une cour martiale, elle a ensuite été libérée après sept ans par Barack Obama.

« Chelsea Manning a envoyé à l’artiste des échantillons de salive et de peau de sa joue et cette dernière a généré son visage de manière algorithmique à partir des échantillons d’ADN », décrit le directeur artistique. En reproduisant l’opération plusieurs fois, Heather Dewey-Hagborg a trouvé à chaque fois un visage différent. Morale de l’histoire : l’ADN ne permet pas de reconstituer un visage, c’est un fantasme. « Finalement, l’identité n’est pas figée dans le marbre, elle change. Le portrait de Chelsea Manning est potentiellement l’un des vingt visages exposés », poursuit Gilles Alvarez. Chelsea Manning se cache au milieu de cette foule.

Au-delà du réel donne corps à la perception des machines. Aussi percutant qu’inquiétant.