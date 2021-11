Samedi, le groupe de metal français Mass Hysteria a annoncé la disparition de Stéphan Jacquet, cofondateur et ancien bassiste de la formation. « Tu resteras dans nos cœurs à jamais », ont-ils écrit sur leur page Facebook, ajoutant une photo de leur ami.

« Mass Hysteria c’était ton bébé, on le portera jusqu’au bout pour toi, on t’aime super fort, immenses pensées à ta famille et à tes proches repose en paix notre Stéphan "tittoo" Jaquet », ont ajouté les membres du groupe.

Stéphan Jacquet avait cofondé le groupe en 1993 avec Mouss Kelai, le chanteur actuel de Mass Hysteria et Erwan Disez, ancien guitariste. Il avait quitté le groupe en 2011.