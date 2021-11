Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir ou revoir, à écouter ou réécouter.

Muriel Robin face aux « Doutes » sur Arte

Agnès, incarnée par Muriel Robin, est la présentatrice vedette de L’ombre d’un doute, une émission d’investigation à succès produite par son mari Gabriel (Olivier Claverie). A la veille de la remise d’un prix couronnant sa carrière, Jeanne (Elodie Wallace), son assistante, lui fait alors de bouleversantes révélations : Gabriel l’aurait violée lorsqu’elle était enfant. Incrédule puis assaillie par les doutes, Agnès décide d’enquêter elle-même sur cette affaire qui la touche de près. Diffusé il y a quelques jours sur Arte (et disponible en replay par ici), le téléfilm Doutes se penche sur le sujet des violences sexuelles et de l’enfance bafouée. Ecrit par Elodie Wallace, ce huis clos explore la question de la réception de la parole des victimes et de la quête de réparation. Il aborde aussi le point de vue de cette épouse, brillamment incarnée par Muriel Robin, confrontée à l’effondrement de ses certitudes.

« A Man Named Scott », un documentaire intimiste sur Kid Cudi

Bientôt à l’affiche de Don’t look Up, le prochain film d’Adam Mckay (Vice, Very Bad Cops), Kid Cudi se dévoile comme jamais dans un documentaire intimiste sur Amazon Prime Video. Disponible depuis vendredi, A Man Named Scott revient sur la carrière du rappeur de Cleveland, Scott Ramon Seguro Mescudi de son vrai nom, artiste phare de la scène rap aux Etats-Unis. Mêlant images d’archives et témoignages de proches, le documentaire retrace dix ans d’ascension depuis la sortie de son premier projet Man on the Moon en 2009. Il aborde aussi les démons personnels du rappeur comme son combat contre la dépression, ses addictions et le poids du succès.

Netflix à la recherche de Marta

Netflix se plonge dans l’enquête de la disparition de Marta del Castillo, disparue à Séville en 2009 et présumée assassinée. Une affaire très médiatisée qui avait bouleversé l’Espagne, et qui ne connaît toujours pas d’épilogue à ce jour. Le corps de la jeune fille n’a jamais été retrouvé et le principal suspect, un garçon gravitant dans son cercle d’amis, a livré au fil des années différentes versions des faits. Intitulée Où est Marta ?, la série documentaire en trois épisodes de Netflix décortique les différents éléments de l’enquête et tente de lever le voile sur cette affaire non élucidée depuis plus de dix ans.