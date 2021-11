Netflix fait monter la pression. La plateforme a dévoilé un nouveau teaser de la saison 4 de Stranger Things dans lequel apparaît Eleven (Millie Bobby Brown) et son nouveau quotidien en Californie. « Je crois que je me suis enfin adaptée, explique-t-elle à distance à son ami Mike, désormais loin d’elle. J’aime même le lycée, je me suis fait plein d’amis », précise-t-elle, en décalage avec les images de la vidéo où on la voit mise à l’écart et agressée par certains de ses nouveaux camarades.

Le teaser bascule à l’approche des vacances printanières où la jeune lycéenne doit rejoindre ses amis de Hawkins. Des congés qui visiblement ne se passeront pas comme prévu, en témoignent les images d’explosion, de course-poursuite et de coups de feu.

Bienvenue en Californie. Stranger Things revient. pic.twitter.com/qIuShuOTj9 — Netflix France (@NetflixFR) November 6, 2021

Une vidéo postée samedi 6 novembre, une journée proclamée « Stranger Things Days » par Netflix, rapporte notamment le site de BFMTV. Une date qui correspond à celle de la disparition du personnage de Will Byers dans la toute première saison de la série. Très attendue, cette 4e saison sera mise en ligne l’été prochain sur la plateforme, trois ans après la dernière.