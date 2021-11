« Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé la nuit dernière ». Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux samedi, Travis Scott a réagi au drame qui s’est déroulé au festival Astroworld à Houston vendredi. Après un mouvement de foule lors de son concert, huit personnes sont décédées et de nombreux spectateurs ont été blessés.

« Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui sont touchés par ce drame », a déclaré l’artiste, ajoutant s’engager « à travailler avec la communauté de Houston pour aider les familles dans le besoin ». Il a également remercié les forces de l’ordre et d’intervention.

Une enquête ouverte

Dans une vidéo postée sur Instagram et relayé par le compte Twitter Kultur, Travis Scott a répété être « dévasté » et a également précisé travailler en étroite collaboration avec la police qui mène l’enquête autour de ce drame.

Au total, près de 50.000 personnes se trouvaient dans la foule pour assister au festival Astroworld où plus de 360 agents de police et 240 agents de sécurité étaient mobilisés. Le maire de Houston, Sylvester Turner, a déclaré à la presse samedi après-midi qu’il y avait huit morts, âgées de 14 à 27 ans, et que 25 personnes avaient été transportées à l’hôpital, dont 13 y étaient toujours. Les autorités avaient précédemment fait état de plus de 300 personnes ayant au total été soignées, en comptant les contusions mineures.

La police de Houston a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de cette tragédie, précisant qu’elle examinait notamment les séquences vidéo de la soirée. « Nous voulons un compte rendu détaillé de ce qui s’est passé », a déclaré sur CNN le maire de Houston, soulignant que toutes les pistes seraient explorées et que les organisateurs et les témoins étaient interrogés.