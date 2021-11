A tout senior, tout honneur. Ce vendredi, les oreilles et sonotones du monde entier seront tout ouïe pour ABBA. Le quatuor de septuagénaires suédois livre un album inédit, Voyage, attendu par les fans depuis quarante ans. A l’heure où nous écrivons ces lignes, on ne connaît quasiment rien de son contenu, si ce n’est les trois premiers extraits accueillis avec un tel engouement que cela suffit à faire du disque un événement.

Le 2 septembre, le groupe dévoilait en grandes pompes – le direct sur YouTube a été suivi par 1.6 million de personnes –, deux nouvelles chansons, la très dansante Don’t Shut Me Down et la power ballad I Still Have Faith in You. Il annonçait par la même occasion qu’un disque sortirait le 4 novembre. L’ABBA-mania a fait le reste : en l’espace de trois jours, 80.000 précommandes de l'album étaient recensées au Royaume-Uni et 50.000 autres en Allemagne. Les deux nouveaux morceaux ont immédiatement commencé à tourner en radio. En France, des antennes aussi variées que NRJ, RTL, Nostalgie ou Europe 1, les ont programmés.

Si, dans l’Hexagone, ces singles n’ont pas fait trembler les classements des meilleures ventes, ils ont brillé davantage dans d’autres contrées. En Suède, Don’t Shut Me Down et I Still Have Faith in You ont été respectivement numéro 1 et numéro 9, et en Grande-Bretagne, neuvième et quatorzième. Ce jeudi, le clip de la première chanson comptait 26 millions de vues et celui de la deuxième approchait les 15 millions. Pas mal pour un groupe qui n’avait rien sorti depuis 1981…

Plus de 2 milliards de vues sur TikTok

« Les nouvelles chansons sont du pur ABBA. J’ai l’impression d’avoir de nouveau 28 ans ! », avait tweeté John Carpenter – oui, oui, le réalisateur d’Halloween et The Thing – il y a deux mois, illustrant à lui seul le bain de jouvence que représente le retour des stars scandinaves. Il ne faut pas croire pour autant que les moins de 20 ans restent hermétiques. La musique du groupe a traversé les décennies.

Evoquée dans le film Priscilla, folle du désert en 1994, samplée par Madonna (Hung up, sorti en 2005, cite la mélodie de Gimme ! Gimme ! Gimme !), la discographie d’ABBA a surtout inspiré la trame d’une comédie musicale, Mamma Mia ! à l’affiche à Londres depuis vingt-deux ans, déclinée en une cinquantaine de productions et portée à l’écran avec succès en 2008. Aucune génération n’a pu y échapper : sur TikTok, le réseau social prisé des moins de 25 ans, le hashtag #ABBA a additionné plus de deux milliards de vues.

Just A Notion, le troisième extrait de Voyage exploité depuis le 22 octobre, n’a certes pas eu la résonance des deux précédents – son entrée en 44e place au Top 50 suédois en témoigne – mais le retour d’ABBA est d’ores et déjà un succès.

Les « ABBAtars » sur scène en mai

Le show qui sera lancé à Londres en mai, dans une salle de 3.000 places spécialement construite pour l’occasion, fera encore davantage exploser les scores. En trois jours, rien qu’avec les préventes, 70.000 billets s’étaient arrachés.

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad – dont les initiales des prénoms composent le nom du groupe – ne seront pas sur scène. Ils seront incarnés par des hologrammes améliorés appelés « ABBAtars » – un jeu de mots avec « avatars » dont la sonorité est malheureuse pour les francophones. Les quatre artistes, eux, seront retournés à leur retraite et y resteront. Au Guardian qui s’interrogeait sur d’éventuels futurs albums, Benny Anderson a répondu sans tergiverser : « This is it ». En français : c’est tout, c’est fini.