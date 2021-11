Prix Goncourt 2021 : Mohamed Mbougar Sarr s’exprime sur son travail

« Je pense que tout écrivain est un enquêteur. » Mohamed Mbougar Sarr a obtenu le prix Goncourt 2021 pour son livre La plus secrète mémoire des hommes (éd. Philippe Rey). Son enquête porte sur Yambo Ouologuem, un écrivain malien célébré puis détruit par la critique : « Écrire un livre, ça a toujours un prix et ce prix, c’est parfois le silence et la disparition. »

L’auteur, publié par une maison d’édition indépendante, est modeste : « En réalité, les prix littéraires ne confèrent pas de prestige si grand que ça. Il faut être heureux quand il y en a un et quand il n’y en a pas, ce n’est pas grave du tout. »

Son pays, c’est la littérature. C’est le seul « endroit » où le lauréat peut être le plus libre possible. Et Mohamed souhaite que tous les auteurs francophones y aient accès : « Il faut que toutes les personnes qui possèdent la langue française et qui l’écrivent depuis des siècles puissent entrer de façon tout à fait normale dans les lieux où l’on récompense les livres en langue française. »

Mohamed Mbougar Sarr se livre dans la vidéo de notre partenaire Brut.