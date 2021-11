Booba se lance dans les NFT avec des cartes numériques et un clip en exclu

Booba surfe sur la vague des NFT et c’est assez inédit en France. Le duc de Boulogne vend cinq cartes animées numériques en édition limitée – chacune est disponible en 5.000 exemplaires sous la forme de non fungible token (NFT). Pour rappel, les jetons non fongibles, en français, sont des objets virtuels à l’identité, l’authenticité et la traçabilité incontestables et inviolables grâce à la blockchain, en général la technologie ethereum, connue également comme la deuxième monnaie virtuelle la plus importante après le bitcoin.

Accessibles à l’achat du 3 au 8 novembre à 18 heures sur un site dédié, ces cartes donneront accès au clip TN du rappeur, réalisé par Biscuit Studio, en exclusivité et à d’autres offres à venir. Mais pour acquérir ces jolies cartes virtuelles aux faux airs de Panini, il va falloir se montrer à l’aise avec l’univers des nouvelles technologies. D’abord, il faut ouvrir un compte sur une plateforme d’échange de monnaies virtuelles du type Coinhouse ou Coinbase, si on n’en a pas déjà un, de manière à récupérer de l’Ether. Ensuite, il faut créer un portefeuille numérique (un wallet en VO) à l’aide d’une application ou d’une extension (MetaMask ou Coinbase) pour devenir l’heureux propriétaire du token. L’acheteur récupère non seulement la carte animée et un certificat d’authenticité qu’il est le seul à détenir.

Si l’opération n’est pas insurmontable, elle reste plus compliquée à réaliser qu’un paiement en ligne pour acheter un album. Autre souci de taille à noter. Les cartes sont vendues 20 euros, mais les frais de transactions sont assez élevés. En fonction du cours de l’ether, les frais de transaction (gas fees) sont plus ou moins importants. A 20 Minutes, nous avons laissé tomber l’idée au moment de payer. Le prix étant passé de 20 à plus de 80 euros. Cela ne devrait pas faire peur aux fans de l’artiste. Selon une information retweetée par Booba mercredi, les NFT du rappeur ont généré près de 200.000 dollars en deux heures et 7.000 NFT ont été vendus. Belle perf' !